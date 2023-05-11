Fenerbahçe'nin kâbusu 60-75. dakikalar arası!

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Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe kalesine gole kapama konusunda ise puan cetvelinin ilk 5 sırasında yer alan rakipleri arasında en kötü performansa sahip takım konumunda. Öyle ki lider Galatasaray attığı 69 gole karşılık sadece 26 kez topu ağlarında görürken 76 kez sevinç yaşayan Kanarya ise 38 kez topu filelerinden çıkardı. 3. sırada yer alan Beşiktaş 63 gol atıp, 30 gol yerken, 4. Adana Demir 66 gole karşın sadece 35 gole izin verdi. 5. Başakşehir 44 gol atmasına karşın rakiplere 33 gol izni verdi.

15 dakikada tablo değişiyor

Maç fazlasıyla puanları eşitleme şansına sahip olduğu Giresunspor deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltısıyla öne geçmesine rağmen 68’de Bajic’e engel olamayan sarı lacivertliler kritik 2 puan ile birlikte Galatasaray’a baskı şansını da kaçırdı. Bu sezon öne çıkan ilginç bir istatistik ise Fenerbahçe’nin Giresun’da olduğu gibi ligde en çok golü 60-75. dakikalar arasında yemesi. Öyle ki 38 golün 12’si çıkılan 11 maçta 60-75 arasında geldi. Ve Kanarya bu karşılaşmalarda 18 puan kaybetti.

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Bireysel hatalar da yaktı

Kayıplarda öne çıkan diğer bir unsur ise bazı oyuncuların yaptığı kritik hatalar. Kritik viraja girildikten sonra pahalıya patlayan puan kayıpları Dünya Kupası öncesinde evinde oynadığı Giresun maçında başladı. Pedro’nun takımını 10 kişi bırakması, ardından Serdar Aziz’in iki büyük hatasıyla rakibine İstanbul’da 2-1 yenilerek can yakan bireysel hatalar zinciri start aldı. Dünya Kupası dönüşünde Trabzon’da oynanan maçta Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve 2-0 kaybedilen bu maçla sarı lacivertliler liderlik koltuğundan indi.

Szalai 2 maçta da öne çıktı

Beşiktaş maçında 1-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi karşısında Valencia’nın laubali penaltısıyla rakip dirildi ve müthiş bir geri dönüşle maçı 4-2 kazandı. Çantada keklik olarak görülen İstanbulspor karşısında da Samet Akaydın kaleciyi kontrpiyede bırakan bir dokunuşa imza attı, Szalai de Eze’yi savunma arkasına kaçırarak maçın 3-3’e gelmesine ve hayati 2 puan uçup gitmesine neden olmuştu. Giresun maçında da Attila Szalai aynı dakika içinde yaptığı iki kritik hatayla öne çıkan isim oldu

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