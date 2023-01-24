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Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor! Transferde ilerleme kaydedildi

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde
Fenerbahçenin Jayden Oosterwolde ısrarı sürüyor Transferde ilerleme kaydedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 21:16

Savunmaya Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i katan sarı lacivertliler, takımda ilk 11'de oynayabilecek bir sol bek arayışlarını sürdürürken listenin başındaki isim Parma'dan Jayden Oosterwolde.

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Jayden Oosterwolde'nin TFF’nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana yazılabilecek olması, cazibesini artırırken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katabileceğine inandığını ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. 

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A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.

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PARMA 3 MİLYON EURO’YA ALMIŞTI

Bilindiği üzere sarı lacivertli kulüp, Eljif Elmas’la başlayıp Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Attila Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek ve İsak Vural gibi genç oyunculara yatırım yapmış ve son derece olumlu geri dönüşler almıştı.

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Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

SON MAÇTA YEDEK BEKLEDİ

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia, Oosterwolde’nin transferinde yaşanan gelişmeler sonrası oyuncusunu 11’den kesti. İtalyan ekibi, ligde önceki gün Perugia’yı konuk etti. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanırken, Oosterwolde yedek bekledi. Pecchia, Hollandalı oyuncunun yerine sol bekte Lautaro Valenti’yi görevlendirdi. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan 21 yaşındaki futbolcu ise bu karşılaşmada hiç süre alamadı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde

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