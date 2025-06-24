Fenerbahçe'nin Jadon Sancho için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için önemli bir hamle yaptı.

SportMediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Jadon Sancho için Manchester United'a 18 milyon euroluk teklifte bulundu.

Cenk Tosun'a Süper Lig'den bir talip daha!

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun'a Samsunspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuna da yıllık 12 milyon eurodan 3+1 senelik sözleşme önerdiği ve gelecek cevabı beklemeye koyulduğu belirtildi.

JUVENTUS VE NAPOLI DE İSTİYOR!

Sancho'ya İtalyan devlerinden Juventus ve Napoli'nin de talip olduğu ancak iki kulübün de teklif ettiği maaşların, Fenerbahçe'ye oranla çok düşük kaldığı aktarıldı.

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1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Sancho'nun 2021 yazında 85 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, forma giydiği 41 maçta 5 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.