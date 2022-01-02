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Fenerbahçe'nin istediği Slaven Bilic kararını verdi! Teklif yapılmazsa...

#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Teklif
Fenerbahçenin istediği Slaven Bilic kararını verdi Teklif yapılmazsa...

Fenerbahçe'nin en kuvvetli teknik direktör adaylarından olan Slaven Bilic, 4 Ocak'tan sonra Çin ekibi Beijing Guoan'la yolları resmen ayıracak. Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde kabul etmeye hazır olan olan Bilic, alternatif planını da hazırladı.

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile birlikte düşündüğü ana hedeflerin başında gelen Slaven Bilic'in, Çin Süper Ligi'ndeki macerasının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Bilic, takımı Beijing Guoan'la Şampiyonluk Turu'ndaki son karşılaşmasına 4 Ocak'ta çıkacak ve sonrasında buradaki görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, görevine devam eden Hırvat teknik adama henüz resmi bir teklif yapmadı.

Almanya ve İngiltere de var

Fanatik'te yer alan habere göre; Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden de ilginin olduğu öğrenildi. Bilic'in ise geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve şu an için iki seçenek üzerinden yolunu çizeceği bildirildi. Çin'e ailesini götüremeyen Bilic'in önceliği evine yani Hırvatistan'a dönmek.

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Fırsatı kaçırmak istemiyor

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Ancak Fenerbahçe'den gelmesi muhtemel bir telefon, Bilic'in bu düşüncesini değiştirmesine yetecek. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdan gelecek teklifi geri çevirmek istemeyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Kanarya'nın kendisini göreve getirmeyi istemesi halinde eve dönmekten vazgeçip, rotayı Türkiye'ye çevirecek. Tam tersi bir durumda ise Bilic, bu sezon büyük bir kulüp dışında takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor.

Sadece 1 maçı kaldı

Çin Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Slaven Bilic'in önderliğindeki Beijing Guoan, dün sahasında Guangzhou R&F ile 1-1 berabere kaldı. Bir iddiası olmayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi, 41'de Yuning Zhang'ın penaltısıyla öne geçti. Konuk ekip, 52'de Tixiang Li ile beraberliği kurtardı. Bilic, Guoan'la birlikte 4 Ocak'ta Shenzhen deplasmanına çıkacak ve Çin'deki kariyerini bu maçla noktalayacak.

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