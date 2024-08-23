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Fenerbahçe'nin istediği Sander Berge'yi Fulham aldı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sander Berge#Fenerbahçe
Fenerbahçenin istediği Sander Bergeyi Fulham aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine yer alan Sander Berge, Fulham’a transfer oldu.

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Fulham Kulübü’nden yapılan açıklamada, Norveçli orta saha ile 5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu transfer için Burnley’e 23.5 milyon euro bonservis artı 6 milyon euro bonus maddeler içeren bir ödeme yapılacağı açıklandı.

Transferi hakkında konuşan Berge, “Fulham her zaman beni heyecanlandıran bir takım olmuştur. Onlarla hem Championship’te hem de Premier Lig’de oynadım ve oynadıkları oyun harika!” ifadelerini kullandı.

Berge, geçen sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.

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#Transfer#Sander Berge#Fenerbahçe

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