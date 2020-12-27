Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası

İtalyan ekibi Juventus'un Mesut Özil'i transfer listesine aldığı ve ilk görüşmenin 3 hafta önce Londra'da başladığı belirtildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Mesut Özil ve Juventus temsilcilerinin temas halinde oldukları bildirildi. Özil'in kontratı 30 Haziran 2021'de sona eriyor ve Arsenal kulübü maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu kış transfer döneminde başka takıma satmak istiyor.

6 AY KİRALIK VE 5 MİLYON EURO

Juventus'un yıldız oyuncuyu 6 ay kiralık olarak kadrosuna katması durumunda Arsenal'ın Haziran ayına kadar Mesut'a ödeyeceği 10 milyon Euroluk ücretinin yarısını karşılayabileceği kaydedildi. Bilindiği üzere Türk asıllı Alman oyuncu, teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

ERKUT SÖĞÜT: JUVENTUS, MILAN VEYA INTER NEDEN OLMASIN?

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına açıklamalarda bulunmuştu. Söğüt, "Tabii ki onu transfer etmek için ilgilenen birçok kulüp var. Mesut Özil sözüne sadık birisi. Bu onun hayatında değişmeyen şeylerin başında geliyor. Bu zamanlarda sadakat bulmak zor. Belki bir gün, Juventus, Milan veya Inter neden olmasın? Serie A harika bir lig ve eminim ki bu takımlar Mesut Özil'in yeteneklerinden faydalanabilir" ifadelerini kullanmıştı.





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