Fenerbahçe'nin istediği McTominay kalp hastası çıktı!

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, orta saha oyuncusu Scott McTominay’in kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle tedavi sürecine alınacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki futbolcuda “hafif ve iyi huylu bir aritmi” belirlendiği ifade edildi.

Napoli, McTominay’in önümüzdeki günlerde düzeltici ablasyon operasyonu geçireceğini bildirdi. Açıklamada, oyuncunun milli aranın tamamlanmasının ardından takımdaki çalışmalara yeniden katılmasının beklendiği kaydedildi.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan İskoç orta sahanın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

McTominay’in bu süreçte İskoçya Milli Takımı’nın 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında oynayacağı dört Uluslar Ligi grup maçında forma giymesi beklenmiyor. İskoçya, söz konusu takvimde Slovenya ile iki kez, İsviçre ve Kuzey Makedonya ile de birer kez karşılaşacak.