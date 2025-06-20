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Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı! ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#John Duran Transferi#Sporanasayfa
Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 11:27

Fenerbahçe’nin forvet hattına takviye yapmak istediği bilinirken, sarı lacivertlilerin Jhon Duran’a teklif yaptığı ifade edilmişti. Duran transferinin ayrıntıları belli oldu.

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Fenerbahçe’nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Jhon Duran’a dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Kolombiya’da yayın yapan Blog Deportivo adlı yayın organında, transfer konuşuldu. İşte o sözler…

Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’

Gol Caracol müdürü Javier Hernández Bonnet:

“Türkiye’de yazılanlar şoke edici. Türkiye tüm büyük kulüplere Duran’ı teklif ettiklerini söylüyorlar.

Al Nassr’da takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo’nun, onun gönderilmesi gerektiğini yönetime bildirdiği söyleniyor. Paniğe gerek yok.

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Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’

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Paraları mı tükendi? Ronaldo ondan sıkıldı mı? Başka bir şey mi oluyor? Duran ile ilgili ortaya çıkan haberlerde birkaç şüphe var.”

Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’


Yorumcu Juan Camilo Vargas:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a önerildi. Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho’ya danıştı, Portekizli teknik direktör olumlu yanıt verdi. Duran’ı kiralayın dedi.

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Fenerbahçe’nin istediği Jhon Duran için transfer gerçeğini açıkladı ‘Beşiktaş ve Galatasaray’a da önerildi’

Fenerbahçe, Al Nassr yönetimine ‘eğer onu kiralarsak, satın alma opsiyonlu kiralarız’ dedi."

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#John Duran Transferi#Sporanasayfa

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