Fenerbahçe’nin İncek Tesisleri 280 milyon TL’ye Iğdır FK’nin

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Trendyol 1. Lig’e bu sezon yükselen Iğdır FK, Ankara’da Fenerbahçe Kulübü’ne ait İncek Tesisleri’ni satın aldı. Antrenmanlarını Ankara’da yapan, iç saha maçlarını Iğdır’da oynayan yeşil beyazlılar, Fenerbahçe’nin 35 dönümlük kamp tesislerinin yeni sahibi oldu. Kendi şehrinde kamp tesisi bulunmayan Iğdır FK’nin başkanı Cantürk Alagöz’ün, Fenerbahçe’ye tesisler için 280 milyon lira ödediği belirtildi. Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan ve 21 Mayıs 2009’da açılışı gerçekleştirilen tesisler 10 bin metrekare inşaat alanında kurulmuştu.

5 YILDIZLI OTEL DÜZEYiNDE

Toplam 32 oda ve 64 yatak kapasitesine sahip, 5 yıldızlı otel düzeyinde hizmet veren tesislerde fitness salonu, Türk hamamı, oyun salonu, restoranlar, yüzme havuzu, tenis kortları, çim antrenman sahası, alttan ısıtmalı futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası gibi sosyal ve sportif aktivitelerin yapılabileceği bölümler de yer alıyor.