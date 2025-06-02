Fenerbahçe'nin ilk transferi Amara Diouf!

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Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun son gününde ilk transferini İstanbul’a getirdi. Senegal Milli Takımı formasını giyen Amara Diouf için kulübü Generation Foot ile anlaşmaya varan sarı lacivertiler, bu oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sorun çıkmaması halinde transferini gerçekleştirecek. Senegal basınında da bu transferle ilgili haberler yer alırken, bonservis için tarafların 1.5 milyon Euro’ya anlaştığı ileri sürülmüştü.

Otoritelerce ‘Wonderkid - Harika Çocuk’ olarak adlandırılan, hızı ve top tekniği ile geleceğin yıldızı olarak görülen 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sadio Mane’nin veliahtı olarak da gösteriliyor... Ancak Diouf, diz ekleminin içinde yer alan çapraz bağları kopunca bir süre sahalardan uzak kaldı. Sarı lacivertliler bu nedenle Senegalli futbolcuyu sıkı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Diouf’un transferi yapılacak kontrollerin sonucuna bağlı olacak.

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15 YAŞINDA MiLLiTAKIM’DA OYNADI

Asıl mevkisi sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. Senegal Milli Takımı’nda iki maçta görev yapan genç yıldız, Senegal U17 takımının formasını da 10 kez giyerken 7 gol kaydetti. Senegal Milli Takımı’nda ilk kez oynadığı maçta henüz 15 yıl 3 ay 2 günlüktü. Sakatlığından önce Avrupa’nın birçok kulübünün de izlemeye aldığı ve transfer görüşmeleri yaptığı Amara Diouf’un transferinin bir iki gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.