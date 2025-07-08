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Fenerbahçe'nin ilk özel sınavı Karagümrük'le!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig
Fenerbahçenin ilk özel sınavı Karagümrükle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi ile 12 Temmuz'da Samandıra'da karşılaşacak.

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Fenerbahçe'nin özel maç programı netleşti. 12 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Karagümrük ile karşılaşacak Kanarya 14 Temmuz’da Portekiz’e gidecek. Sarı lacivertliler burada 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Uniao de Leiria, 23 Temmuz’da Al-Ittihad, 26 Temmuz’da Benfica ile oynayacak. 27 Temmuz’da İstanbul’a dönecek olan Kanarya, 30 Temmuz’da sahasında Lazio’yu konuk edecek.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Futbol Koordinatörü Okan Özkan’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

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#Fenerbahçe#Fatih Karagümrük#Süper Lig

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