Fenerbahçe'nin ilk özel sınavı Karagümrük'le!

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Fenerbahçe'nin özel maç programı netleşti. 12 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Karagümrük ile karşılaşacak Kanarya 14 Temmuz’da Portekiz’e gidecek. Sarı lacivertliler burada 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Uniao de Leiria, 23 Temmuz’da Al-Ittihad, 26 Temmuz’da Benfica ile oynayacak. 27 Temmuz’da İstanbul’a dönecek olan Kanarya, 30 Temmuz’da sahasında Lazio’yu konuk edecek.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Futbol Koordinatörü Okan Özkan’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.