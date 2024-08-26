Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cristian Medina gemileri yaktı: Ayrılmam lazım

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Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan ancak orta sahaya en az bir kişiyi katmayı planlayan Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cristian Medina'nın sözleri gündem oldu.

Sarı lacivertli kulübün gündeminde yer alan Cristian Medina'nın antrenmanda söylediği sözler gündem oldu.

"AYRILMAM GEREKİYOR"

Tyc Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki Arjantinli orta saha, yakın arkadaşı Merentiel'e, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." derken görüntülendi.

FENERBAHÇE VE FIORENTINA İLGİLENİYOR

Boca Juniors'tan ayrılmak isteyen Cristian Medina için Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Arjantin ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ileri sürülüyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Serbest kalma maddesi 20 milyon Euro Cristian Medina ile Serie A ekibi Fiorentina da ilgileniyor.

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Boca'da 153 maça çıkan Cristian Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.