Fenerbahçe'nin hücum hattı yanıyor! Hatayspor karşısında birçok ilk yaşandı...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlarken ortaya koyduğu oyun ve istatistiklerle birçok ilki başardı.

Ligin en golcü takımı olan sarı lacivertliler, Hatayspor karşısında golleri peş peşe bulurken ağları sarsan isimler forvetler King, Batshuayi, Serdar Dursun ve stoper Gustavo Henrique oldu.

HÜCUM HATTI YANIYOR

Bu sezon hücum oyuncuları çok formda olan Fenerbahçe; Enner Valencia, Joshua King, Batshuayi ve Diego Rossi'den büyük oranda gol ve asist katkısı aldı.

Süper Lig'de attığı 13 golle gol krallığında zirvede olan Enner Valencia'dan 4 de asist katkısı alan sarı lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Norveçli golcüsü Joshua King'den ise toplamda 5 gol ve 3 asistlik katkı gördü.

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BATSHUAYI'DEN 11. GOL HATAY'A

Sezon başında Chelsea'dan kadroya katılan ve Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takıma çabuk uyum sağlayan Michy Batshuayi ise ligde de gollerine devam etti.

Hatayspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Belçikalı yıldız, ligde 6 gole ulaşırken çıktığı 16 maçta 11 gol ve 1 asist yaptı.

ASİST KRALI ROSSI

Jorge Jesus'un daha çok yedek başlattığı isimlerden olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Hatayspor karşısında da asistlerine devam etti.

BU SEZON BİR İLK

Hatayspor maçında King ve Batshuayi'nin attığı gollerde asisti yapan isim olan Rossi, Fenerbahçe'de bu sezon bir Süper Lig maçında 2 asist birden yapan ilk oyuncu oldu.

Diego Rossi, Hatayspor maçındaki asistleriyle gol pası sayısını 9'a çıkarırken 3 de gol attı.

SÜPER LİG REKORU

Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor kalesini abluka altına alan sarı lacivertliler, bu sezonun rekorunu kırdı.

Hatayspor kalesine 15 isabetli şut çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçta en fazla isabetli şut çeken takım oldu.

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Ayrıca, bu sezon 8 Süper Lig maçının ilk yarısında 2+ gol atan Fenerbahçe, bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de ulaştı (14 maç).

EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Öte yandan Fenerbahçe karşısında yaptığı 8 kurtarışla Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.