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Fenerbahçe'nin Hollanda kadrosu açıklandı! 2 eksik...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Twente#AVRUPA Ligi
Fenerbahçenin Hollanda kadrosu açıklandı 2 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 14:14

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe'nin Twente ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında konuk olacağı Twente karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli ekibin Hollanda kadrosunda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve kart cezalısı olan Osayi-Samuel yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Fenerbahçenin Hollanda kadrosu açıklandı 2 eksik...

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

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#FENERBAHÇE#Twente#AVRUPA Ligi

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