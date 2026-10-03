×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ilginç anlar! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü: 11’e 11 devam edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Hazırlık Maçı
Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ilginç anlar Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü: 11’e 11 devam edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 20:14

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood, rakibine topsuz alanda tekme atmasının ardından kırmızı kart gördü. Bu kararın ardından ise ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan ilginç olay ise karşılaşmaya damga vurdu.

GREENWOOD'DAN RAKİBİNE TEKME

Karşılaşmanın 32. dakikasında saha içinde tansiyon yükseldi. Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood, Roderick Miller’ın müdahalesine tepki gösterdi.

İngiliz futbolcu, topsuz alanda rakibine tekme atınca hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Pozisyonun ardından Roderick Miller ise sarı kart gördü.

SAHA İÇİ KARIŞTI

Greenwood’un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe’de başta Matteo Guendouzi olmak üzere birçok futbolcu karara yoğun şekilde itiraz etti.

Oyunun uzun süre durduğu bölümde iki takım oyuncuları da kenara gelirken, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle pozisyon hakkında görüştü.

Haberin Devamı

İtirazlarını sürdüren Guendouzi ise bu süreçte sarı kartla cezalandırıldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Acun Ilıcalı için ihraç talebi Süreç resmen başlatıldıFenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç talebi! Süreç resmen başlatıldıHaberi görüntüle

MAÇ 11’E 11 DEVAM ETTİ

Yaşananların ardından iki takımın teknik heyeti dikkat çeken bir karara imza attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Turan Tovuz Teknik Direktörü Kurban Berdyev, karşılaşmanın 11’e 11 devam etmesi yönünde hakemden talepte bulundu.

İki teknik heyetin anlaşmasının ardından Fenerbahçe’de genç futbolcu Adnan Fettahoğlu oyuna dahil edildi.

Böylece sarı-lacivertliler, Greenwood’un kırmızı kart görmesine rağmen karşılaşmaya 11 kişiyle devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!