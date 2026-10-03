Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ilginç anlar! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü: 11’e 11 devam edildi

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Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan ilginç olay ise karşılaşmaya damga vurdu.

GREENWOOD'DAN RAKİBİNE TEKME

Karşılaşmanın 32. dakikasında saha içinde tansiyon yükseldi. Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood, Roderick Miller’ın müdahalesine tepki gösterdi.

İngiliz futbolcu, topsuz alanda rakibine tekme atınca hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Pozisyonun ardından Roderick Miller ise sarı kart gördü.

SAHA İÇİ KARIŞTI

Greenwood’un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe’de başta Matteo Guendouzi olmak üzere birçok futbolcu karara yoğun şekilde itiraz etti.

Oyunun uzun süre durduğu bölümde iki takım oyuncuları da kenara gelirken, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle pozisyon hakkında görüştü.

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İtirazlarını sürdüren Guendouzi ise bu süreçte sarı kartla cezalandırıldı.

MAÇ 11’E 11 DEVAM ETTİ

Yaşananların ardından iki takımın teknik heyeti dikkat çeken bir karara imza attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Turan Tovuz Teknik Direktörü Kurban Berdyev, karşılaşmanın 11’e 11 devam etmesi yönünde hakemden talepte bulundu.

İki teknik heyetin anlaşmasının ardından Fenerbahçe’de genç futbolcu Adnan Fettahoğlu oyuna dahil edildi.

Böylece sarı-lacivertliler, Greenwood’un kırmızı kart görmesine rağmen karşılaşmaya 11 kişiyle devam etti.