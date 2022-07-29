Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique transferinde beklenmedik gelişme

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'nin dizinde komplikasyon tespit edildiği iddia belirtildi.

Transferi konusunda Flamengo ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi imza için İstanbul'a getirmişti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen Gustavo Henrique'nin dizinde komplikasyon tespit edildi.

Bu gelişmez üzerine sarı lacivertli yetkililer, Flamengo'dan oyuncunun sakatlık geçmişiyle ilgili raporları istedi.

FLAMENGO'DA 81 MAÇTA GÖREV ALDI

Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

BREZİLYA U20 MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

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24 Mart 1993’te Sao Paulo’da dünyaya gelen Gustavo Henrique, Santos Kulübü’nün altyapısında yetişti. 2012’de 19 yaşında profesyonelliğe geçtikten sonra 8 yıl daha siyah beyazlı formayı giyen Henrique, Ocak 2020’de Flamengo’ya Transfer oldu. Brezilya U20 Milli Takımı’nda 3 kez oynayan defans oyuncusunun en önemli özelliği uzun boyunu çok iyi kullanması. 1.96 metre boyundaki Henrique, hava toplarında Brezilya’nın en iyilerinden biri.

POZİSYON BİLGİSİ ÜST DÜZEYDE

Maç başı ortalama 3 hava topu alan sambacı bu kategoride, yerine transfer edildiği Kim MinJae’den (1.7) neredeyse 2 kat daha iyi. Duran toplarda hem savunmada hem hücumda takımının en etkili silahlarından biri olan Gustavo, bir diğer dikkat çeken özelliği pozisyon bilgisi ve zamanlaması. Dörtlü oynayan takımlarda sağ stoper, üçlü defanslarda ise göbekte görev yapan Brezilyalı’nın top tekniği de yeterli düzeyde.