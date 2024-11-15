Fenerbahçe'nin gururu kadın futbolcular!

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Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 2024-25 sezonunda 7 takım, şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig’de Galatasaray, 2. Lig’de Sarıyer, Serik Belediyespor, 3. Lig’de Bursaspor, Aliağa Futbol ve Bursa Nilüfer Futbol takımları ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sezon oynadıkları maçlarda mağlubiyet almadı.

Ligde 8 maçın 8’ini de kazanan sarı lacivertli kadın futbolcular ayrıca profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.