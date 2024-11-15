×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin gururu kadın futbolcular!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bursaspor#Süper Lig
Fenerbahçenin gururu kadın futbolcular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde puan kaybı yaşamayan tek takım oldular.

Haberin Devamı

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 2024-25 sezonunda 7 takım, şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig’de Galatasaray, 2. Lig’de Sarıyer, Serik Belediyespor, 3. Lig’de Bursaspor, Aliağa Futbol ve Bursa Nilüfer Futbol takımları ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sezon oynadıkları maçlarda mağlubiyet almadı.

Ligde 8 maçın 8’ini de kazanan sarı lacivertli kadın futbolcular ayrıca profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Gözden KaçmasınAnderson Talisca transferinde flaş gelişme Fenerbahçe derken kulübünden açıklama...Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe derken kulübünden açıklama...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bursaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!