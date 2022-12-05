Fenerbahçe'nin gündeminki golcü Vincent Aboubakar!

Haberin Devamı

Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor.

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler, gündemine sürpriz bir isim aldı. Kanarya, stoper transferi için de rotayı MLS'e çevirdi. İşte Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

Yapma bunu Memphis!

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında yer alan Memphis Depay, Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hollanda’nın ABD’yi yenerek çeyrek finaleçıktığı maçta 28 yaşındaki oyuncu harika bir gole imza attı ve etkili bir futbol sergiledi. Depay’ın dev turnuvada vitrine çıkması, Sarı-Lacivertliler için transferi daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Bugün Samandıra yarın Antalya

Sarı-Lacivertliler, 2-1 kazanılan Villarreal maçının ardından dünü izinli geçirdi. Fenerbahçe, bugün Samandıra’da son antrenmanını yapacak. Jorge Jesus ve öğrencileri, yarın ise kamp için Antalya’nın yolunu tutacak. Sarı Lacivertliler burada önce çarşamba günü Alanyaspor ile karşılaşacak. Ardından 10 Aralık’ta İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçı oynayın İstanbul’a dönecek.

Mert Hakan’a son uyarı

Zaman zaman sinirlerine hakim olamayan Mert Hakan Yandaş, Villarreal mücadelesinde yineaynı sıktıntıyı yaşadı. Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşindes oyunma odasına koşarken Jorge Jesus tarafından durduruldu. Jesus’un öğrencisine, “Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın” uyarısında bulundu.

Joshua King'in dönüşü muhteşem oldu

Joshua King, sezon başında performansı tam artarken sakatlanmıştı. Ligde sadece 3 maçta oynayabilen Norveçli oyuncu, 15 Eylül’deki Rennes mücadelesinde son kez sahaya çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu iyileşip İstanbulspor ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında kulübede otursa da sonraki 2 mücadelede yine kadroya alınmamıştı. King, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen harika bir dönüş yaptı. Başarılı oyuncu, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında güzel bir gole imza atmıştı. King, Villarreal’i de boş geçmedi ve yine harika bir gol kaydederek galibiyeti getirdi ve rekabete tamamen hazır olduğunu gösterdi. Joao Pedro’nun sakatlığı dönemde Norveçli futbolcunun iyileştikten sonra kısa sürede hazır hale gelmesi, Jorge Jesus için teselli oldu.

Haberin Devamı

İmkanlar zorlanacak

Jorge Jesus, Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada Joao Pedro ile ilgili üzücü haberi vermiş, “Muhtemelen bu sezon bizimle olmayacak” demişti. Portekizli teknik adam, yerine transfer isteyip istemediği sorusuna ise, “Tabi ki isterim ancak kulübün şartlarına göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek” yanıtını vermişti. Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli teknik adamı mutlu etmek için imkanları zorlamaya kararlı.

Listeye tanıdık isim eklendi: Vincent Aboubakar

Sarı-Lacivertliler’in, Pedro’nun yerini doldurmak için tanıdık bir ismi gündeme aldığı öne sürüldü: Vincent Aboubakar... Kamerunlu oyuncu, Dünya Kupası’nda 2 gol, 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haberin Devamı

Dönmeye sıcak bakıyor

Kamerun, Dünya Kupası tarihinde Brezilya’yı yenen ilk Afrika ekibi olarak tarihe geçerken, galibiyeti getiren isim, uzatmalarda ağları sarsan Aboubakar oldu. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe’nin, Al-Nassr ile ilk teması kurduğu iddia edildi. Yönetimin hedefi, Aboubakar’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak. 30 yaşındaki forvet, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertliler, Suudi ekibini ikna etmek için yakında görüşmelere başlamayı planlıyor.

Forvette B planı: 21 yaş altı golcü

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Sezonun ikinci yarısında Pedro’nun sözleşmesi askıya alınarak 1 kişilik yer açılacak. Yabancı stoper arayışı da süren Sarı-Lacivertliler, forvette listedeki oyuncularla anlaşamazsa b planını devreye sokmaya hazırlanıyor: 21 yaş altı golcü... TFF, takımlara yabancı kontenjanının dışında 21 yaş altı 3 oyuncu daha alma hakkı sunmuştu. Gözlemci ekibi, bu şartlara uyan isimlerden ayrı bir liste hazırlamak için çalışmalara başladı.

Haberin Devamı

Adaylar şekillenmeye başladı

21 yaş altı forvet adayları şekillenmeye başladı. Polonya’nın Gornik takımında forma giyen ve ligde 7 golü bulunan Szymon Wlodarczyk ön planda. Norveç Ligi’nde Molde formasıyla fırtına gibi esip 15 kez ağları sarsan 19 yaşındaki David Fofana ile Mjally’de oynayan ve İsveç Ligi’nde 8 golü bulunan 18 yaşındaki Silas Nwankwo’nun listede yer aldığı öne sürüldü.

Savunmaya Kanadalı duvar: Joel Waterman

Sarı-Lacivertliler’in stoper adayları listesi son derece kabarık. Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino ve Timo Hübers ön plana çıkan isimler olmuştu. Bu listeye Joel Waterman’ın da eklendiği öğrenildi. Kanadalı oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen dev turnuvada hiç forma giymedi. Bu sezon Montreal formasıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligde 30 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Waterman’ın geriden oyun kurma yeteneği, kulübünde 3’lü savunmayla oynamaya alışık olması; Fenerbahçe açısından ön plana çıkmasını sağladı. Başarılı savunmacı için Almanya ve Avusturya’dan takımların da takipte olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Sözleşmesinin son senesinde

Waterman’ın kendisi gibi Kanadalı olan takım arkadaşı, sağ bek Alistair Johnston, 3.5 milyon Euro bedelle İskoç devi Celtic’e imza attı. Sözleşmesinin son senesine girecek olan 26 yaşındaki stoper de Johnston’ın izinden giderek ocakta Avrupa’ya transfer olmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in bu transfer için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe, geçen sezonun başında MLS’te Los Angeles’ta oynayan Diego Rossi’yi kiralamış ardından 5.5 milyon Euro’ya bonservisini almıştı. Waterman, Sarı-Lacivertliler’e ABD Ligi’nden gelen ikinci futbolcu olabilir.