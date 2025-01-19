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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, yeni takımındaki ilk maçında gol attı!

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#Cristian Medina#FENERBAHÇE#Estudiantes
Fenerbahçenin gündemindeydi, yeni takımındaki ilk maçında gol attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:08

Uzun süre Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın yeni takımı Estudiantes'e imza attı ve ilk maçına çıktı. Medina, karşılaşmanın son dakikasında ağları sarstı.

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Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki isimlerden olan Cristian Medina, Arjantin ekibi Estudiantes'e imza attı.

Estudiantes Kulübü, Boca Juniors'tan Cristian Medina ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Arjantin ekibi, Boca Juniors'a Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve transferi tamamladı.

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İLK MAÇINDA GOL ATTI

Estudiantes formasıyla ilk maçına özel müsabakada Racing Montevideo karşısında çıkan Medina, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ağları sarstı.

Gelişen atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan 22 yaşındaki futbolcunun ayak içiyle yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 5-0'a geldi.

Müsabaka Estudiantes'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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BOCA PERFORMANSI

Eski takımı Boca Juniors formasıyla bu sezon 160 maça çıkan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 9 gol - 11 asistlik performans sergilemişti.

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#Cristian Medina#FENERBAHÇE#Estudiantes

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