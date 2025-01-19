Fenerbahçe'nin gündemindeydi, yeni takımındaki ilk maçında gol attı!

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Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki isimlerden olan Cristian Medina, Arjantin ekibi Estudiantes'e imza attı.
Estudiantes Kulübü, Boca Juniors'tan Cristian Medina ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
Arjantin ekibi, Boca Juniors'a Cristian Medina'nın serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve transferi tamamladı.
İLK MAÇINDA GOL ATTI
Estudiantes formasıyla ilk maçına özel müsabakada Racing Montevideo karşısında çıkan Medina, karşılaşmanın 90+5. dakikasında ağları sarstı.
Gelişen atakta ceza yayı üzerinde topla buluşan 22 yaşındaki futbolcunun ayak içiyle yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 5-0'a geldi.
Müsabaka Estudiantes'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
⚽️ Medina, Estudiantes ile çıktığı ilk maçta gol attı. pic.twitter.com/n7ZmPnMGNM— Spor Arena (@sporarena) January 19, 2025
BOCA PERFORMANSI
Eski takımı Boca Juniors formasıyla bu sezon 160 maça çıkan 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 9 gol - 11 asistlik performans sergilemişti.