Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Süper Lig devinden Andrew Robertson hamlesi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 10:16

Liverpool’un deneyimli sol beki Andrew Robertson, menajerler aracılığıyla İstanbul devine önerildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen deneyimli sol bek Andrew Robertson’un siyah-beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Menajerler aracılığıyla yapılan teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi’nin oyuncunun durumunu değerlendirmeye aldığı belirtildi. Daha önce Fenerbahçe’nin de transferinde önemli mesafe katettiği iddia edilen İskoç futbolcunun, seçim süreci nedeniyle askıya alındığı öne sürülmüştü. Kara Kartal’ın yapılanmasını yeniden şekillendiren yönetim, Önder Özen’i futbol direktörlüğü görevine getirirken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Ancak kulübün şu anki önceliğinin teknik direktör konusu olduğu öğrenildi.

YENİ HOCANIN KARARI ÖNEMLİ

Yönetimin, takımın başına geçecek yeni çalıştırıcının raporu doğrultusunda Robertson transferiyle ilgili son kararını vereceği aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasının yapıldığı da gelen haberler arasında yer aldı. bu sezon Liverpool formasıyla 35 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki tecrübeli sol bek, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

