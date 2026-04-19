Fenerbahçe'nin gündemindeki Lukaku için Süper Lig devi devrede!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de beklentilerin uzağında kalan Romelu Lukaku için ayrılık iddiaları güç kazandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sezon boyunca sakatlık problemleri yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı golcüyle yolların yaz döneminde ayrılması planlandı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Napoli yönetiminin, deneyimli forvet için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

Bu sezon yalnızca 7 resmi maçta forma giyebilen Lukaku, sahada toplam 74 dakika kaldı.

EN CİDDİ TALEP AC MILAN'DAN

Kulüp içinde oyuncunun hem fiziksel durumundan hem de saha dışı davranışlarından rahatsızlık duyulduğu iddia edildi. Napoli'nin, kadro dengesini korumak adına uygun teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtilirken en ciddi talibin Milan olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre Fransız ekiplerinin de Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Beşiktaş da elini çabuk tutmak istiyor. Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda bir girişim yapabileceği gelen bilgiler arasında.