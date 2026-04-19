×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lukaku için Süper Lig devi devrede!

Güncelleme Tarihi:

#Romelu Lukaku#Napoli#Beşiktaş
Fenerbahçenin gündemindeki Lukaku için Süper Lig devi devrede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 10:02

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Romelu Lukaku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Napoli’nin, Belçikalı süperstarı sezon sonunda 10 milyon Euro bonservis karşılığında bırakacağı öne sürüldü. Öte yandan bir Süper Lig devinin daha Lukaku için rekabet edeceği iddia edildi.

Haberin Devamı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de beklentilerin uzağında kalan Romelu Lukaku için ayrılık iddiaları güç kazandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sezon boyunca sakatlık problemleri yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı golcüyle yolların yaz döneminde ayrılması planlandı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Napoli yönetiminin, deneyimli forvet için yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
Bu sezon yalnızca 7 resmi maçta forma giyebilen Lukaku, sahada toplam 74 dakika kaldı.

EN CİDDİ TALEP AC MILAN'DAN
Kulüp içinde oyuncunun hem fiziksel durumundan hem de saha dışı davranışlarından rahatsızlık duyulduğu iddia edildi. Napoli'nin, kadro dengesini korumak adına uygun teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtilirken en ciddi talibin Milan olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçenin gündemindeki Lukaku için Süper Lig devi devrede

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre Fransız ekiplerinin de Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Beşiktaş da elini çabuk tutmak istiyor. Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda bir girişim yapabileceği gelen bilgiler arasında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Romelu Lukaku#Napoli#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!