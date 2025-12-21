Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Joey Veerman için PSV'den açıklama!

Haberin Devamı

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Psv, konuk olduğu Utrecht'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

VEERMAN ASİST YAPTI

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Utrecht, 31. dakikada Mike Van der Hoorn'un golüyle 1-0 önde tamamladı.

PSV ise ikinci yarıda Ricardo Pepi ve Ivan Perisic'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Perisic'in golünde asisti Joey Veerman yaptı.

MAÇTAN ÖNCE "EN AZINDAN 1 MAÇ DAHA" DEMİŞTİ

Utrecht maçı öncesinde PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

JOEY VEERMAN İÇİN AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından PSV'de teknik direktör Peter Bosz, Fenerbahçe'nin 1 numaralı transfer hedefi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bosz'un sözleri;

"OYUNUMUZUN ÖNEMLİ BİR ROLÜNDE"

"Veerman'ın PSV için şu ana kadar ne kadar önemli olduğunu ve belki de önümüzdeki dönemde de önemli olacağını düşünürsek, o bizim oyunumuzda çok önemli bir rol oynayan iyi bir futbolcu."

"BAŞKA HİÇ KİMSEDE OLMAYAN ÖZEL NİTELİKLERE SAHİP"

"Takımınız iyi gidiyorsa ve her parça birbirine uyuyorsa zorluk da buradadır. O zaman ayrılan her oyuncu bir kayıptır. Bu, kadroda başka hiç kimsede olmayan özel niteliklere sahip Joey Veerman için de geçerlidir. Bu yüzden, birisi ayrılırsa her seferinde farklı oynamamız gerekecek."

"KALMASINI İSTİYORUM"

“Tabii ki Veerman'ın kalmasını istiyorum. O bizim için önemli ve eşsiz bir oyuncu. İyi arkadaşız, onunla birlikte olmak çok güzel. Saha dışında da, saha içinde de."

"TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTUM"

"Transferi hakkında Veerman ile konuştum ama ona tavsiye vermeyeceğim. Bunun kendisine ait bir karar olduğunu düşünüyorum. O 17 - 18 yaşında bir çocuk değil. Bu onun kariyeri. Ailesiyle birlikte bu konuyu iyice düşüneceklerdir. Karar tamamen onlara ait.”