Fenerbahçe'nin grubunda Eintracht Frankfurt liderliği perçinledi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede Olimpiakos'u 2-1 yenen Eintracht Frankfurt, 10 puanla liderliğini perçinledi.
Eintracht Frankfurt, uzatma dakikalarında bulduğu golle deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup etti.
Almanya temsilcisinin gollerini 17. dakikada Daichi Kamada ve 90 2. dakikada Jens Petter Hauge, Yunanistan ekibinin golünü ise 12. dakikada Youssef El-Arabi attı.
A Grubu'nda Sparta Prag'ı Islam Slimani (2) ve Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 3-0 yenen Olimpik Lyon, grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.
Ligin dördüncü haftasında TSİ 20.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2