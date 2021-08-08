Fenerbahçe’nin gözü Manchester United oyuncusu Andreas Pereira'da!
Yeni sezon için transferler devam ederken, takımı hareketlendirmeye niyetli olan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira sürpriz bir talepte bulundu. Pereira'nın Sosa, Ozan ve Mert Hakan'ın performanslarından memnun olmadığı ve bu bölge için Manchester United forması giyen Brezilyayı Andreas Pereira'nın takıma katılmasını istediği söyleniyor. Fenerbahçe yönetimi bu isteği dikkate aldı ve harekete geçerek Brezilyalı futbolcu için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknrik patronu Vitor Pereira orta saha için ekstra destek istedi. Fenerbahçeye golcü transferi beklenirken, bu istek şaşkınlık yarattı. Teknik direktörün isteği üzerine Brezilyalı futbolcu için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor. Bunun yanında, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu olan Andreas Pereira, merkez orta saha ile birlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giydi. Bunun yanında, Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayla oynadı.