Fenerbahçe’nin gözü Manchester United oyuncusu Andreas Pereira'da!

Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknrik patronu Vitor Pereira orta saha için ekstra destek istedi. Fenerbahçeye golcü transferi beklenirken, bu istek şaşkınlık yarattı. Teknik direktörün isteği üzerine Brezilyalı futbolcu için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor. Bunun yanında, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Andreas Pereira kimdir?

25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Pereira gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu olan Andreas Pereira, merkez orta saha ile birlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giydi. Bunun yanında, Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayla oynadı.