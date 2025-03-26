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Fenerbahçe'nin gözü Manchester City'nin yıldızında! Transferde Mourinho kozu

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#Transfer#Fenerbahçe#Ederson
Fenerbahçenin gözü Manchester Citynin yıldızında Transferde Mourinho kozu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 08:28

Gelecek sezon için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe transfer listesinin hazırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, sürpriz isimleri takibe aldığı kaydedildi. İşte dev transfer operasyonunu detayları...

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için planlamalarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları, yıldız futbolcuları listeye aldı ve transfer için kolları sıvadı.

MAXIMIN'DE SÜRPRİZ GELİŞME
Fransız oyuncu, Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli teknik adam, öğrencisiyle ilgili sert ifadeler kullanmış, iyi idman yapmadığını ve kulübün verilerini illegal şekilde paylaştığını söylemişti. Normalde bireysel olarak çalışan Maximin, sürpriz bir şekilde takım antrenmanına alındı. Yıldız futbolcunun affedildiği iddia edilse de kulüpten bir açıklama gelmedi.

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EMRE GÖKAY MERCEK ALTINDA
Türkiye’deki genç yetenekleri takip altında tutan Sarı-Lacivertliler’in, Sivassporlu Emre Gökay’ı da yakından izlediği öğrenildi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle Milli formayla alt yaş kategorilerinde sergilediği performansla dikkat çekti. Sivas’ta istediği kadar şans bulamayan Emre’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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VLAHOVIC’TE TUDOR BİLMECESİ

Sırp yıldız, Thiago Motta’nın gözüne girmeyi başaramamıştı. Vlahovic bu nedenle yaz döneminde ayrılma kararı almıştı. Juventus Yönetimi, kötü sonuçlar sonrası Motta’yı kovdu, takımın başına İgor Tudor’u getirdi. Bu değişim sonrası golcü oyuncunun geleceği merak konusu oldu. Yönetim, PSG’den kiralanan Muani’nin bonservisini almak istiyor. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tudor eğer Şampiyonlar Ligi bileti alırsa kontratı 1 yıl daha uzayacak. Bu durumda Hırvat teknik adamın kararı belirleyici olacak.

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SKRINIAR KALICI OLACAK
Slovak stoper, ara transferde gelen oyuncular arasında en büyük katkı sağlayan isim oldu. Fenerbahçe, Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiralamış ve anlaşmada satın alma opsiyonu yer almamıştı. Yönetim, müthiş performans sergileyen ve çok mutlu olan tecrübeli stoperin kalıcı olması için çalışmalara başladı. PSG ile sözlü görüşmelere start verildiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in 10 milyon Euro’luk bir bedel karşılığında Skriniar’ın bonservisini alması bekleniyor.

Fenerbahçenin gözü Manchester Citynin yıldızında Transferde Mourinho kozu

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EDERSON’DA MOURINHO KOZU
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda kaleyi Brezilyalı file bekçisine emanet etmeyi planlıyor. Özellikle Jose Mourinho’nun Ederson konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Tecrübeli kalecinin Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngiliz devinin bu yaz Ederson ile yolları ayırma planı yaptığı kaydedildi. 31 yaşındaki file bekçisinin menajerinin, Jose Mourinho’nun hem temsilcisi hem de yakın arkadaşı Jorge Mendes olması Fenerbahçe’ye bu transfer için avantaj sağlayabilir.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ederson

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