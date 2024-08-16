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FenerbahÃ§e'nin GÃ¶ztepe kadrosu belli oldu. SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatan Fred ile sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Lille maÃ§Ä±nda oynayamayan ve transferi sÃ¶z konusu olan Ferdi KadÄ±oÄŸlu kadroda yer aldÄ±.

FenerbahÃ§e'nin kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

Dominik Livakovic, ErtuÄŸrul Ã‡etin, Furkan Onur AkyÃ¼z, Bright Osayi-Samuel, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf AkÃ§iÃ§ek, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, BartuÄŸ Elmaz, Ä°smail YÃ¼ksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ãœnder, Ä°rfan Can Kahveci, OÄŸuz AydÄ±n, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

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