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Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu belli oldu! Fred ve Ferdi KadÄ±oÄŸlu...

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#Fenerbahçe#Fred#Ferdi KadÄ±oÄŸlu
FenerbahÃ§enin GÃ¶ztepe kadrosu belli oldu Fred ve Ferdi KadÄ±oÄŸlu...
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 16, 2024 16:34

SÃ¼per Lig'in 2. haftasÄ±nda deplasmanda GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e'nin kamp kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatan Fred ile Ferdi kadroya dahil edildi.

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FenerbahÃ§e'nin GÃ¶ztepe kadrosu belli oldu. SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatan Fred ile sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Lille maÃ§Ä±nda oynayamayan ve transferi sÃ¶z konusu olan Ferdi KadÄ±oÄŸlu kadroda yer aldÄ±.

FenerbahÃ§e'nin kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

Dominik Livakovic, ErtuÄŸrul Ã‡etin, Furkan Onur AkyÃ¼z, Bright Osayi-Samuel, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf AkÃ§iÃ§ek, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, BartuÄŸ Elmaz, Ä°smail YÃ¼ksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ãœnder, Ä°rfan Can Kahveci, OÄŸuz AydÄ±n, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

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FenerbahÃ§enin GÃ¶ztepe kadrosu belli oldu Fred ve Ferdi KadÄ±oÄŸlu...

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#Fenerbahçe#Fred#Ferdi KadÄ±oÄŸlu

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