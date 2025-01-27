Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler: Mourinho'dan devre arası çamaşır sepeti müdahalesi

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Süper Lig’in 21’inci haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen üstlendi.

FENERBAHÇE’DEN KABUS GİBİ İLK YARI

Maç orta alan mücadelesi şeklinde başlarken, Göztepe 15’inci dakikada Tjanic ile bulduğu net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Kale önünde topla buluşan Tijanic, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. 25’inci dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası yayındaki Romulo’nun kafayla indirdiği topla penaltı noktasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can’ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.Fenerbahçe, 45+7’nci dakikada gole yaklaştı. Dzeko’nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri’nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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9 DAKİKADA 3 GOL GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46’ncı dakikada Maximin’in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek arka direkteki En Nesyri’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 53’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kostic’in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasındaki En Nesyri iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Lis’in çelmek istediği top sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 55’inci dakikada Fenerbahçe, 3’üncü golü buldu. Merkezdeki Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın’a aktardı. Oğuz Aydın’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan direkt olarak kaleye gönderdiği top fileleri havalandırdı: 3-1.Göztepe, 82’nci dakikada farkı 1’e indirdi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Romulo, kale önüne çevirdi. Miroshi, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu: 3-2. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, 3-2’lik skorla galip geldi.

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Hürriyet yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Göztepe’yi 3-2 yendiği mücadeleyi Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Engin Kehale ve Fırat Aydınus köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar…

UĞUR MELEKE - MOURİNHO'DAN BİR TÜR ÇAMAŞIR SEPETİ MÜDAHALESİ

DÜN saat 19:50 sularında Bein Sports’taki devre arası yayınımızda Jose Mourinho’ya ciddi eleştirilerde bulundum. Sebebi de şuydu: Geçtiğimiz hafta Adana Demir karşısında dördüncü sarı kartı görerek sezonun en kritik maçlarından birinde, Göztepe önünde cezalı duruma düşmemeliydi. Çünkü takımının kenarda bir teknik direktöre esas bu tip maçlarda ihtiyacı var. Benzer bir durum bu sezon Avrupa Ligi’nde de yaşandı. Manchester United maçında tam Fenerbahçe için işler iyi gitmeye başlamışken 57’de atılmıştı Portekizli Hoca. Ve ardından da Hollanda’da AZ Alkmaar maçında yine kenarda yoktu. Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından 1 puan dahi çıkarsa şu anda bambaşka olacaktı tablo sarı-lacivertliler için.

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Dün Fenerbahçe, Göztepe önünde çok kötü bir ilk yarı performansı sergileyince ben de hocanın kenarda olmamasını eleştirdim devre arasında. Gerçekten de ilk devrede belki de sezonun en kötü Fenerbahçe’si vardı sahada: 45 dakika boyunca tek bir pozisyona girebildiler. Rakip ceza alanında sadece 4 kez topla buluşabildiler. Hatta üçüncü bölgede isabetli pas sayıları dahi 22’de kaldı. Göztepe’nin birkaç net pozisyonu vardı, ev sahibi ekip içeriye 1 farklı mağlup girdiği için şanslıydı belki de.

CHELSEA-BAYERN’i HATIRLATTI

ANCAK dün Kadıköy’de saat 19:50 sularında Fenerbahçe soyunma odasında bir şeyler oldu ve 180 derece değişti tablo. Mourinho’nun kariyerinde bu tarz radikal devre arası müdahalelerine alışığız, hatta cezalı olduğu maçlarda bile çamaşır sepetine saklanıp soyunma odasına girdiğini oyuncuları defalarca anlattılar röportajlarında. Geçmişte Chelsea-Bayern Münih ve Porto-Boavista maçlarında en az iki kez çamaşır sepeti taktiğini kullandığını biliyoruz Mourinho’nun.

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Portekizli Hoca dün devre arasında takımına nasıl müdahale etti bilmiyorum elbette. Muhtemelen bu kez çamaşır sepeti metodunu kullanmamıştır, bu çağda bir video konferans da pekala iş görmüş olabilir. Ancak devre arası yaptığı hamlelerle, takımını 4-3-3’e döndürerek, sol beke Kostic hamlesiyle çok kritik ve zor bir maçı kazanmayı bildi Mourinho.

ENGİN KEHALE - BU GALİBİYET FENERBAHÇE’YE BAMBAŞKA BİR HAVA KATACAK

Maç önü planıyla ilgili eleştirilecek her şey devre arası hamleleriyle umuda dönüştü.

ILK yarının son düdüğü çaldığındaki karamsar tablo, Fenerbahçe’nin sezon başından beri süregelen sorunlarının bir dışa vurumu gibiydi. İkinci devrenin başlangıcının ardından gördüğümüz 10 dakikalık sarı lacivertli takım ise Jose Mourinho döneminin en büyük reaksiyonunu verdi ve şampiyonluk yarışına sımsıkı tutundu.

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Portekizli, stoperlerinin oyun kuramamasından şikayetçiydi. Kurt hoca Stanimin Stoilov, tam da bunun üzerine bir sistem kurup defans hattının istediği gibi pas yapmasına izin verdi ilk yarı. Merkezi kapattı, ikili mücadelelerde her zamanki gibi sert ve temaslı kaldı. Fenerbahçe’yi sindirdi. İzmir ekibi, ilk yarının 51. dakikasındaki hücuma kadar rakibine isabetli şut şansı vermedi, ceza sahasında sadece iki kez topla buluşturdu ve skoru da almayı başardı.

iLK YARI TOPLA ÇOK OYNADI AMA iŞE YARAMADI

Yüzde 70’e yakın topla oynama, sanki hiçbir işe yaramamış gibiydi Fenerbahçe adına çünkü bu oyunun büyük kısmı kendi ceza sahasına yakın bölümde oynanmıştı. Rakibinin çektiği şahı gören Mourinho, mat olmaya yaklaşmışken karşı hamlesini yaptı. Saint-Maximin’i sahaya atıp Szymanski’yi ön tarafa aldı ve 4’lü savunmaya döndü.

RAKİBİNİ RİNGİN KÖŞESİNE SIKIŞTIRAN BOKSÖR GİBİ

Göztepe, rakibinin yeni sistemine uyum sağlamaya çalışırken Saint-Maximin’in getirdiği topta gelen En-Nesyri golü, sarı lacivertlilerin enerjisini bir anda yukarıya çekti. Kadıköy’de rakibini ringin köşesine sıkıştıran ev sahibi, üst üste yumruklarla Stoilov’un öğrencilerini abandone etti. Deplasman ekibi 10 dakikalık bu kaostan kurtulduğunda, skor tabelasında 3-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü vardı.

Maç önü planıyla ilgili eleştirilebilecek her şey, devre arası değişiklikleri ve ikinci yarıdaki geri dönüş ile hayal kırıklığından umuda dönüştü. Taktik teknik konuşulur, ancak zihinsel olarak Jose Mourinho ve öğrencilerinin Göztepe karşısında maç içindeki dönüşümü, camiaya bambaşka bir hava katacak. Orası kesin.

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FIRAT AYDINUS - ATİLLA KARAOĞLAN'IN VÜCUT DİLİ TEDİRGİNDİ

Atilla Karaoğlan’ın özellikle ilk 45 dakikada kaygılı olduğu vücut dilinden net biçimde anlaşılıyordu. VAR hakemliği yaptığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra gerek Jose Mourinho’nun demeci ve gerekse bu karşılaşma öncesi medyada yer alan haberlerden kaynaklanıyor olsa gerek; Atilla Karaoğlan’ın özellikle ilk 45 dakikada kaygılı olduğu vücut dilinden net biçimde anlaşılıyordu. Nitekim bundan dolayı maç boyunca birçok faul ve kart hataları oldu. Tam 41 defa (Fenerbahçe 16-Göztepe 25) faul düdüğü çaldı. Özellikle Nielsen, Heliton ve Çağlar’ın maçı kartsız tamamlamaları anlaşılır gibi değildi. Karaoğlan’ın çok kısa bir zaman diliminde bu maça ataması VeTAS tarafından hangi verilere dayanarak yapıldı, ilginç.

GENEL ANLAMDA ÇOK EKSiKLERi VARDI

Maçta spesifik anlamda bir pozisyon olmasa da genel yönetim anlamında çok eksikleri vardı. Sadece Fenerbahçe’nin üçüncü golünden önce atak başlangıç fazı olarak bir faul var mı yok mu, tartışılır. Ben devamdan yanayım. Burada tamamen hakem kararı söz konusu ve VAR’ın karışmamasının doğru olduğunu söyleyebilirim.