Fenerbahçe'nin gözdesi Greenwood'da sürpriz! Yeni teklif var

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süresdir uğraş verdiği Mason Greenwood'da yeni bir gelişme yaşandı.

Greenwood ile geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Fenerbahçe'nin, Marsilya ile bonsevis konusunda da uzlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti.

ATLETICO MADRID DEVREDE

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Fransa basınından L'Equipe'ter yer alan habere göre; Atletico Madrid, Greenwood transferinden vazgeçmedi.

Madrid ekibinin, teklifini ilettiğini bilgisinin verdiliği haberde "Ancak Fenerbahçe'nin sunduğu maaş teklifi daha yüksek. Dolayısıyla Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı durumda" ifadeleri yer aldı.

PROJE SUNULACAK

Ayrıca Atletico Madrid'in, Greenwood'u transfere ikna etmek için oyuncuya güçlü bir sportif argüman sunacağı vurgulandı.

Haberde; yöneticilerin, Greenwood'u Griezmann'ın yerine geçerek Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelip, bir gün tekrar İngiltere'ye dönebileceğine ikna etmeye çalışacakları belirtildi.

Haberin Devamı

SIMONE GÖRÜŞECEK

Fransız gazetesinin haberinde son olarak ise "Diego Simeone oyuncunun transferine onay verdi ve kendisiyle görüşme gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

10 MİLYON EURO MAAAŞ

Fenerbahçe'ye imza atması halinde Greenwood'un, sarı-lacivertlilerde yıllık10 milyon Euro kazanması ve 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.