Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze galibiyeti Polonya basınında: 'Maçtan önce bu sonucu gözü kapalı kabul ederdik!'

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Fenerbahçe, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan ve baştan sona Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüyle geçen karşılaşmayı sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 29 Temmuz'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

POLONYA BASINI, FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNİ KONUŞUYOR

Gornik Zabrze'nin Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı mağlubiyet, Polonya spor basınında geniş yer buldu. İşte Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin Polonya basınındaki yansımaları…

MECZYKI: "GORNIK 1-0 MAĞLUP OLSA DA RÖVANŞA DAİR UMUTLARINI KORUDU"

"Gornik maçın başında oldukça geriye çekilmişti ancak Fenerbahçe'nin oyundaki üstünlüğünden de bir sonuç çıkmadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Janza iyi bir şut çekti ancak Mert Günok gole izin vermedi. Dakikalar geçtikçe Fenerbahçe'nin üstünlüğü arttı, Zabrze ekibi kendi yarı sahasından giderek daha az çıkmaya başladı. Ancak en azından bir süreliğine etkili bir savunma yaptılar.

37. dakikada ev sahibi takım bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca, kötü kurulan barajın ve kaleci Schulze’nin çok zayıf reflekslerinden faydalanarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

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İkinci yarıda da maçın gidişatı aynıydı: Türkler saldırıyor, Gornik savunuyordu. Ancak bu yarıda Fenerbahçe çok daha sık isabetli şutlar attı. Schulze yediği basit golden sonra kendini en iyi şekilde affettirmeyi başardı, Talisca'nın iki şutunu muhteşem bir şekilde kurtardı. Bartuğ Elmaz ise topu üst direğe nişanladı. Skor hala 1-0'dı ve ev sahibi takım bu nedenle yıldızları Marco Asensio ve Mason Greenwood'u oyuna aldı. İngiliz futbolcu 86. dakikada yakaladığı müthiş fırsatı değerlendirmedi. Skoru koruyan Gornik amacına ulaşmayı başardı. 1-0 mağlup olsa da rövanş maçına dair umutlarını korudu.”

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SPORT: "GORNIK AÇISINDAN SKOR, SERGİLENEN OYUNDAN DAHA İYİYDİ"

“Górnik Zabrze, Türkiye'ye idam cezasına gider gibi ümitsiz gitmedi, ancak kulüpteki herkes, Fenerbahçe'nin iki maçlık serinin açık ara favorisi olacağının farkındaydı.

Zabrze ekibi maç boyunca savunmaya odaklandı. Bu taktik uzun süre işe yaradı, ancak Fenerbahçe bir noktada golü buldu; Brezilyalı dahi Talisca, serbest vuruştan muhteşem bir vuruşla golü attı. Maç, ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Gornik açısından skor, sergilenen oyundan daha iyiydi. Sonuçta Gornik’in tur atlama şansı hala yüksek, ancak Gasparik'in öğrencileri bunun için rövanşta daha çok atağa çıkmak zorundalar.”

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WESZLO: "MAÇ ÖNCESİ BÖYLE BİR SONUCU MUHTEMELEN GÖZÜ KAPALI KABUL EDERDİK!"

“Górnik, serbest vuruştan yediği golün öncesine kadar iyi görünüyordu. Hatta ilk yarının ardından şaşırtıcı bir sonuç çıkacağına dair umutlarımız bile belirmişti. Ancak sürpriz yaşanmadı. Fenerbahçe daha iyi oynadı, ancak oyundaki üstünlüğünü skora yansıtamadı. Gornik, şanslı bir şekilde sahadan sadece 1-0 yenik ayrıldı. Maç öncesinde böyle bir sonucu muhtemelen gözü kapalı kabul ederdik. Rövanş maçında bir sürpriz yaşanması ihtimali bile var.”

PILKANOZNA: "GORNIK'İN RÖVANŞTA TURU GEÇME ŞANSI HALA MEVCUT"

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“Gornik için kura çekimi pek de şanslı geçmedi, zira Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sadece iki puan farkla kaybeden Türkiye 2.'siyle eşleştiler.

İlk maçta Fenerbahçe hücumda daha tehlikeli, daha etkiliydi. Ayrıca orta saha mücadelelerini de açık ara kazandılar. Gornik sadece 2 şut çekebildi ve 1 tanesi kaleyi buldu. Talisca'nın 30 metreden attığı muhteşem serbest vuruş golü maçın sonucunu belirledi. Gornik ilk maçı 1-0 kaybetse de rövanşta halâ turu geçme şansı mevcut.”

PRZEGLAD SPORTOWY: "FENERBAHÇE SERGİLEDİĞİ OYUNLA DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ, ANCAK SKOR TÜRK DEVİNİN DE ŞAŞIRTILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

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“Gornik'in kura çekiminde şanssız olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Uzun yıllar sonra Avrupa'nın elitlerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne katılan Zabrze ekibi, daha ilk maçında Avrupa futbolunun yıldızlarıyla dolu Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşmak zorunda kaldı.

Maç öncesinde Türk devi karşısında alınacak bir beraberlik bile makul bir sonuç gibi görünüyordu. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin oyundaki üstünlüğü arttı. Talisca'nın attığı muhteşem gol maçın sonucunu belirledi. 1-0'lık mağlubiyet, Gornik'in rövanşta sürpriz yapma umudunu hiç de ortadan kaldıran bir sonuç değil. Fenerbahçe sergilediği oyunla daha iyi bir takım olduğunu gösterdi, ancak skor Türk devinin de şaşırtılabileceğini gösterdi. Gornik'in, Zabrze'de kendi seyircileri önünde ortaya koyacağı performans kilit önem taşıyor.”