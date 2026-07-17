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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Yeni transferler yok

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Transfer
Fenerbahçenin Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFAya bildirdi Yeni transferler yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 19:51

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Fransa ile Dünya Kupası'nda boy gösteren N'Golo Kante kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve N'Golo Kante bildirilen kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe’nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.

UEFA'ya verilen liste şu şekilde:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde evinde, rövanş karşılaşmasını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Transfer

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