Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Yeni transferler yok

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve N'Golo Kante bildirilen kadroda yer almadı.
Fenerbahçe’nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.
UEFA'ya verilen liste şu şekilde:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic
Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde evinde, rövanş karşılaşmasını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde deplasmanda oynayacak.