Fenerbahçe'nin Gornik galibiyeti sonrası açıkladı: Üstünlüğün tabelaya yansımamasının nedeni şu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Manfredas Lukjancukas düdük çaldı.

TALİSCA, FRİKİKTEN AVLADI

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında topun hakimi Fenerbahçe olurken iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 16’ncı dakikada Janza’nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 27’nci dakikada ceza sahası içi sağ taraftan son çizgiye inen Semedo’nun içeriye çevirdiği topa Bartuğ vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı. 37’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayının biraz sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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AVANTAJ FENERBAHÇE'NİN

54’üncü dakikada Talisca’nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Schulze topu kornere çeldi. 56’ncı dakikada sol taraftaki Levent Mercan’ın ortasında ceza sahasındaki Talisca topa kafayla vurdu. Önce kaleci Schulze’nin müdahale ettiği top daha sonra direğe çarparak oyun alanında kaldı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı. 63’üncü dakikada ceza sahası yayının sağındaki Bartuğ Elmaz’ın sağ ayakla sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu mücadelenin rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

NATHAN AKE VE MASON GREENWOOD İLK RESMİ MAÇLARINA ÇIKTILAR

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Manchester City’den kadrosuna kattığı Nathan Ake ve Fransa temsilcisi Marsilya’dan transfer ettiği Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıktılar. Gornik Zabrze karşısında maça 11’de başlayan Ake, ilk 45 dakika sahada kaldı. Mason Greenwood ise 83’üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kazandığı 1-0'lık maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

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UĞUR MELEKE: BU FUTBOL FEDERASYONU NE İŞE YARIYOR GERÇEKTEN?

Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026- 27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik’le karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Yüzde 80’lere varan bir topla oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebiyse bence şuydu: 70’inci dakikaya kadar üç ön libero tipli oyuncuyu (Bartuğ, Fred ve Guendouzi’yi) bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen üçüncü bölgede oynanıyor, topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız, sahadaki kreatif isim sayısını daha erken artırmak lazımdı sanki.

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Fenerbahçe elbette Gornik’i deplasmanda da yenecek güçte. Ancak sonraki turlardaki muhtemel Sturm, Hearts, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi artırmak gerek. Dün ilk 11’de başlayanlardan sadece Talisca-İrfan’a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak play-off’ta mesela Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz, daha fazla kalite gerekebilir Fenerbahçe’ye.

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ERTELEME TARTIŞMALARINA BiR AY KALA

Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde play-off turu oynayacaklar. Ve o iki play-off maçı arası yine “lig müsabakalarını erteleme konusu” gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimi de “Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor” diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma, bu yıl da tekrarlanacak sıfırdan.

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İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor: Biz her yıl bu play-off turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Lig’i 14 Ağustos’ta değil, 7’sinde başlat... 21 Ağustos hafta sonunda da hiç lig oynatma. Bu kadar basit.

Keşke ülkede bu konuları önceden düşünen, kalıcı çözümler üreten bir kurum olsaydı değil mi? Futbol Federasyonu gibi mesela! Var mı öyle bir kurum bu ülkede? Ne işe yarıyor gerçekten, neyle meşgul bu futbol federasyonu?