Fenerbahçe'nin golünü atan Enner Valencia: 'Kadıköy'de az gol atmamızın sebebi...'

Mbwana Samatta'nın 1-1 sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Her şeyden önce bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk ordusu ve Türk halkına başsağlığı diliyorum.

"İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyoruz. Takım olarak birlikteyiz. Kimin hücum kimin defans yaptığını önemli yok. Biz büyük bir aileyiz. Kazanmamız gerekirdi. Kolay olmayacağını biliyoruz. Rakiplerimiz bize karşı daha konsantre oynuyor. Biz inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Maçın başından beri oyunu domine eden taraf bizdik ama galibiyet için gereken skoru bulamadık. Bu 1 puan kötü gözükebilir ama belki de ligin sonunda değerli bir puan olacak. Çalışmaya devam edeceğiz.

Kaliteli oyuncularımız var. Çok çeşitli bir forvet hattımız var. Aramızda da bir forma mücadelesi var. Çok kaliteli ayaklardan kuruluyuz. Evimizde çok gol atamıyoruz, dışarıda daha çok skor yapıyoruz. Çalışarak buna çözüm bulmamız gerek. Deplasmanda daha çok gol atmamızın sebebini bilemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Bırakmadan daha çok çalışıp gol atmalıyız.

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