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Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, İsmail Kartal isyan etti! Hakeme tepki: Ben ne yaptım!

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#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Fenerbahçenin golü iptal edildi, İsmail Kartal isyan etti Hakeme tepki: Ben ne yaptım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 17:13

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edilirken İsmail Kartal kensini uyaran hakeme tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Teknik Direktör İsmail Kartal, iptal edilen gol sonrası hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ederken Sebastian Szymanski'nin 3. dakikadaki golüyle perdeyi açtı.

DZEKO İKİNCİ GOLÜ ATTI AMA...

Üstün oyununu sürdüren sarı lacivertliler, Osayi Samuel'in kaptığı ve Fred'in gol pasını verdiği pozisyonda Edin Dzeko ile ikinci golü buldu.

Gol sonrası Kadıköy tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken VAR incelemesinin ardından gelen iptal kararı moralleri bozdu.

ELLE OYNAMA KARARI

VAR monitörüne giden hakem Cihan Aydın, Osayi Samuel'in elle oynadığını belirtip golü iptal etti.

Dzeko'nun 38. dakikada kaydettiği golün VAR'dan iptal edilmesi kararına itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem Cihan Aydın tarafından uyarıldı.

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"BEN NE YAPTIM!"

Hakem Cihan Aydın'ın kendisini uyarması üzerine sinirlenen İsmail Kartal dördüncü hakeme, "Ben ne yaptım, ben ne yaptım!" şeklinde tepki gösterdi. 

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#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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