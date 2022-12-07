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Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun: 'Stilim Ibrahimovic'e daha yakın'

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Süper Lig
Fenerbahçenin golcüsü Serdar Dursun: Stilim Ibrahimovice daha yakın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 22:31

 Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyasporu 4-2 yendi. Maç sonunda Serdar Dursun açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun, "Gün geçtikçe takım olarak kazanma alışkanlığımız oldu. Ne olursa olsun maçı döndürecek oyuncularımız, taktiğimiz ve sistemimiz var. Zor bir deplasmanda başlayacağız ama biz Fenerbahçe olarak bu sene kenetlendik, iyi de futbol oynuyoruz. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı da şampiyonluk maçlarından. O maçı kazanıp ilerleyen adımlarla önümüze bakmak istiyoruz" dedi.

OYNAYINCA GOLLER VE ASİSTLER GELİYOR

Tecrübeli futbolcu, hazırlık dönemlerinin kolay geçmediğini ifade ederek, "Şu an forvet bölgesinde biraz eksikliğimiz var. Bu durum benim için fırsata dönüştü. Hocamız şans veriyor. 3 kez üst üste 11’de oyuna başladım. Bu benim için önemli. Uzun zamandır oynamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, 11 oynarsam elimden gelen katkıyı yapacağımı düşünüyorum. Bu son seneler hep böyle oldu. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller ve asistler geliyor, daha rahat oynuyorum, daha iyi hissediyorum. Zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Takım olarak iyi maç çıkardık ve katkı sağladığım için mutluyum diye" konuştu.

STİLİMİ DEĞİŞTİRME DEĞİL, REPERTUARIMDA BİRKAÇ PENALTI TEKNİĞİM VAR

Kaçırdığı penaltı atışı ile ilgili, stilini neden değiştirdin şeklindeki soruya ise Serdar Dursun şöyle yanıt verdi:

Stilimi değiştirme değil, repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Her gün bunu çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor, bazı kişiler ’ne yapıyorsun?’ diyor bazıları ’Jorginho’ diyor. En rahat kendimi öyle hissediyorum çünkü ben sürekli çalışıyorum. Artistik olsun diye öyle vurmuyorum. Kaleciye bakarak vuruyorum. Bugün de normalde öyle vuracaktım, kararımı son anda değiştirdim. Sert köşeye vurayım, kaleci bekler diye düşündüm. Yanlış bir karar verdim ve atamadım.

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BU ARMA İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Kendisine destek olan taraftara teşekkür eden Serdar Dursun, "Her yerde onlarla iyi iletişimimiz var. Beni seviyorlar ben de onları seviyorum. Bu arma için elimden geleni yapıyorum. Goller atınca daha mutlu oluyorlar, onları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nda favori ülkesinin Brezilya olduğunu da sözlerine ekleyen Serdar Dursun, stilini Zlatan Ibrahimovic’e benzettiğini ifade etti. Tecrübeli futbolcu, "Benim stilimi soruyorsanız Ibrahimovic daha yakın. Dünyanın en iyisi derseniz Messi derim. Ronaldo da muhteşem bir oyuncu." dedi.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Süper Lig

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