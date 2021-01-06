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GeriFutbol Fenerbahçe'nin golcüsü Papiss Cisse'ye Fatih Karagümrük talip
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 00:59 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin golcüsü Papiss Cisse'ye Fatih Karagümrük talip

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Süper Lig'de flaş transferlere imza atan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma giyen Senegalli golcü Papiss Cisse’ye talip oldu.

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettiren Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor...

Ara transferde Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini açıklayan Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Karagümrük, ligde topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

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