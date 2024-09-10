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Cristiano Ronaldo futbol tarihinde 900 gol barajÄ±nÄ± aÅŸan ilk isim olmayÄ± baÅŸarÄ±rken sarÄ± lacivertlilerin 38 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± Dzeko da birÃ§ok meslektaÅŸÄ±nÄ±n emekliliÄŸi tercih ettiÄŸi, kimilerinin yÄ±llar Ã¶ncesinde veda ettiÄŸi yeÅŸil sahalarda tarih yazmaya devam ediyor.

FenerbahÃ§e'nin bu sezon attÄ±ÄŸÄ± gollerin %53'Ã¼nde katkÄ±sÄ± var

Edin Dzeko bu sezon FenerbahÃ§e ile 4â€™Ã¼ SÃ¼per Ligâ€™de 4â€™Ã¼ de UEFA Åžampiyonlar Lig elemelerinde olmak Ã¼zere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 8 maÃ§ta 8 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± her maÃ§ta 1â€™er gol kaydeden BosnalÄ± yÄ±ldÄ±z, Devler Ligiâ€™nde 4 golÃ¼ Lugano aÄŸlarÄ±na gÃ¶nderdi.

TecrÃ¼beli futbolcu ayrÄ±ca her 2 kulvarda birer kez asist yaparak Kanaryaâ€™nÄ±n 10 golÃ¼ne direkt katkÄ± verdi. SarÄ± lacivertlilerin bu sezonun geride kalan 8 maÃ§ta 19 kez fileleri sarstÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde takÄ±mÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± gollerinin yÃ¼zde 53â€™Ã¼nde Dzekoâ€™nun katkÄ±sÄ± bulunuyor.

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Uluslar Ligi'nde de golle baÅŸladÄ±

Bu sezona mÃ¼thiÅŸ baÅŸlayan Dzeko performansÄ±nÄ± milli takÄ±mda da devam ettiriyor. YÄ±ldÄ±z futbolcu Bosna Hersekâ€™in Hollandaâ€™ya 5-2 kaybettiÄŸi maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n 2. golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Dzeko bÃ¶ylece bu sezon resmi maÃ§lardaki gol sayÄ±sÄ±nÄ± da 9â€™a Ã§Ä±kardÄ±.

Uluslar Ligiâ€™ne 5-2â€™lik Hollanda yenilgisi ile baÅŸlayan Bosna Hersek A Ligi 3. grupta bugÃ¼n deplasmanda Macaristan ile oynayacak. Ä°lk zaferini arayan Bosnaâ€™da bugÃ¼n de takÄ±mÄ±n en Ã¶nemli kozu Dzeko olacak. Ä°lk maÃ§larÄ±nÄ± 5â€™er gol atarak kazanan Hollanda ile Almanya ise Amsterdamâ€™da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

Avrupaâ€™da bu sezon Dzekoâ€™dan daha fazla sadece 3 futbolcu gol atabildi. Polonya ekibi Wisla Krakowâ€™dan Angel Rodado Jareno 12 golle zirvede. Danimarkaâ€™dan Silkeborglu, Tonni Adamsen 11 kez aÄŸlarÄ± sarsarken yine aynÄ± Ã¼lkeden Odenseli Luca Kjerrumgaardâ€™Ä±n da 11 golÃ¼ var.

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