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Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, efsaneler arasında!

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Gol
Fenerbahçenin golcüsü Edin Dzeko, efsaneler arasında
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

Fenerbahçe’nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

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İlerleyen yaşına rağmen gerçek bir profesyonel olduğunu hem performansı hem de golleriyle gösteren Dzeko, Fenerbahçe ile bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa’da çıktığı 8 maçta 8 gol attı.

Bosnalı oyuncu aynı zamanda aktif futbola devam eden en golcü 10 futbolcu arasında yer alıyor. Cristiano Ronaldo ve Messi’nin tarihin en golcü oyuncusu olmak için çekiştiği listede Dzeko 432 golle 8. sırada yer alıyor. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren Dzeko bir üst basamakta yer alan Neymar’ı kısa sürede geçeceğe benziyor.

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Bu arada Avrupa’nın 5 büyük liginde şu anda Edin Dzeko’nun gol sayısına ulaşabilen futbolcu yok. Sadece sezona Basel’de başlayıp İsviçre ekibinde 8 gol sevinci yaşadıktan sonra Villarreal’e transfer olan Thierno Barry, La Liga’da da ağları sarsarken toplamda 9 gole ulaşmayı başardı.

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Fenerbahçenin golcüsü Edin Dzeko, efsaneler arasında

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Gol

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