Fenerbahçe'nin golcüleri, ilkleri başardı! Hem Dzeko hem En Nesyri boş geçmedi

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defans hattında Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ün yerine Rodrigo Becao ile Filip Kostic yer aldı. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek; sağ kanatta da Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'yi şans bulurken, Sebastian Szymanski'nin yerine Edin Dzeko sahaya çıktı.

İKİNCİ KEZ ÇİFT FORVET

Sarı kart cezalısı Fred, bugün oynanan maçta forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in tedavileri sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra Samet Akaydin de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

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GOLCÜLER SAHNEDE

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri, 55. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 3 puana uzandı. Yeşil-beyazlılara karşı Youssef En-Nesyri 69, Edin Dzeko 86 dakika sahada kaldı.

EN-NESYRI'DEN EN ERKEN GOL

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez 11'de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi. İlk golünü 11'de başladığı Göztepe deplasmanında kaydeden Faslı forvet, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Opta'nın verilerine göre; Youssef En-Nesyri (14:30), Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti. Ayrıca bu iki gol de kafayla geldi.

DZEKO YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ligde çıktığı ilk 4 maçta da gol sevinci yaşayan Dzeko, 6. haftadaki Galatasaray derbisinde attığı golün ardından 2 maç sonra gollerine devam etti. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada da forma giydi.

Opta'nın derlediği bilgiye göre; iç ahada oynadığı son beş Süper Lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla yakalanan en uzun seriyi tekrarladı.

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Bunu daha önce Max Kruse, Medat Muriqi ve Semih Şentürk gibi isimler başarmıştı.