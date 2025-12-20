Fenerbahçe'nin golcü transferinde adayları belli oldu! Lukaku, Sörloth ve 6 yıldız

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için aylardır sessiz ama ciddi çalışmalar yürüten Fenerbahçe yönetiminin öncelik olarak gördüğü gol noktası ve orta saha transferlerinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Özellikle golcü transferinde camiayı heyecanlandıracak bir transferin mutlaka yapılacağı öğrenilirken teknik direktör Domenico Tedesco’nun Belçika Milli Takımı’nda birlikte çalıştığı Romelu Lukaku ve Trabzonspor performansıyla iz bırakan Alexander Sörloth ismi öne çıkıyor.

LUKAKU BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Başkan Sadettin Saran’ın Lukaku’dan 2 yaş daha genç olması ve Süper Lig’i tanıması nedeniyle Norveçli yıldız Sörloth transferini daha doğru bulduğu bilgisi alındı. Lukaku’nun dezavantajları yaşı ve sakatlık geçmişi, avantajları ise şampiyonluk yarışlarındaki hırsı ve sürekliliğiyle takımlarına sağladığı katkı. 30 yaşındaki Sörloth bu sezon Atletico Madrid ile tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 1 asiste imza attı. 32 yaşındaki Lukaku ise sakatlığı nedeniyle bu sezon Napoli’de hiç süre almadı. Hatta Belçikalı golcü Milan ile oynanan kupa maçında bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.

Haberin Devamı

ORTA SAHADA ÇÖZÜM HOLLANDA'DA

Orta saha transferi için sarı lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğuları’nın iş hayatında etkili olduğu Hollanda’nın PSV Eindhoven, Ajax ve Feyenoord takımlarının yıldız isimleri gündemde. PSV’nin 27 yaşındaki milli oyuncusu Joey Veerman, Feyenoord’un yıldızı Quinten Timber ve Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor ile Süper Lig’de Corendon Alanyaspor formasını giyen 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Maestro ile görüşmeler yaklaşık 1 aydır sürüyor.

SZYMANSKI-BECAO TAKASTA KULLANILACAK

6 numarada Edson Alvarez’in Meksika ile Dünya Kupası’nda öne çıkması beklenirken bu bölgeye Veerman veya Taylor düşünülüyor. Maestro ise Fred’i yedeklemek ve rekabet ile performansını artırmak için gündemde. Transferin başlayacağı 2 Ocak tarihiyle birlikte Tedesco’nun tercihiyle adı geçen bu oyunculardan en az 3 isimle imzaların atılması bekleniyor. Yönetim transferlerde Szymanski ve Becao’yu da takasta kullanacak. Özellikle Hollanda futbolunda iz bırakan Szymanski’nin adı geçen 3 oyuncudan birinin transferinde takasta kullanılma ihtimali yüksek.

Haberin Devamı