×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’nin gol ve penaltı itirazları sonuç vermedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe’nin gol ve penaltı itirazları sonuç vermedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe'nin gol ve penaltı itirazları sonuç vermedi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında iki kritik pozisyon yaşandı. 2. dakikada Fenerbahçe atağında sağdan yapılan ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü. Topu bomboş önünde bulan Sebastian Szymanski tamamlamak istedi ama istediği gibi vuramadı. Yeniden savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Veysel Sarı çizgiden çıkarttı. Fenerbahçeliler topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla itiraz ederken, VAR incelemesi sonrası hakem Cihan Aydın topun çizgiyi geçmediğini belirterek oyunu devam ettirdi.

Gözden KaçmasınJose Mourinhodan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında görülmemiş tepki Dizüstü bilgisayardan görüntüyü açtı...Jose Mourinho'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında görülmemiş tepki! Dizüstü bilgisayardan görüntüyü açtı...Haberi görüntüle

‘PENALTI YOK, ELLE OYNAMA VAR’ 

7. dakikada ise Edin Dzeko, Maximin’in pası ile ceza alanına girdi, rakibi ile mücadelede yerde kaldı. Sarı lacivertliler bu kez penaltı itirazında bulunurken, hakem Aydın, Dzeko’nun yerde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Antalyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!