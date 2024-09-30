Fenerbahçe’nin gol ve penaltı itirazları sonuç vermedi

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Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında iki kritik pozisyon yaşandı. 2. dakikada Fenerbahçe atağında sağdan yapılan ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü. Topu bomboş önünde bulan Sebastian Szymanski tamamlamak istedi ama istediği gibi vuramadı. Yeniden savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Veysel Sarı çizgiden çıkarttı. Fenerbahçeliler topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla itiraz ederken, VAR incelemesi sonrası hakem Cihan Aydın topun çizgiyi geçmediğini belirterek oyunu devam ettirdi.

‘PENALTI YOK, ELLE OYNAMA VAR’

7. dakikada ise Edin Dzeko, Maximin’in pası ile ceza alanına girdi, rakibi ile mücadelede yerde kaldı. Sarı lacivertliler bu kez penaltı itirazında bulunurken, hakem Aydın, Dzeko’nun yerde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Antalyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.