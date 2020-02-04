Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da deplasmanda GMG Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 20 kişilik kamp kadrosu belli oldu.



Kadroda şu oyuncular yer alıyor:



Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.





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