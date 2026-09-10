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Fenerbahçe'nin gençleri Roma karşısında 2-0'ı koruyamadı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Gençlik Ligi#Fenerbahçe#Roma
Fenerbahçenin gençleri Roma karşısında 2-0ı koruyamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 17:06

UEFA Gençlik Ligi'nde Roma'yı konuk eden Fenerbahçe U19 takımı, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi ilk hafta maçında Roma'yı konuk etti.

Pendik Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Alaettin Ekici ve 32. dakikada Serhan Kök'ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Üvesy Satık 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda 10 kişi kalmanın yükünü taşıyamayan Fenerbahçe; 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Falcetta'nın kaydettiği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrılarak ilk haftayı puansız kapattı.

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İLK 22'DE YER ALAN TAKIMLAR ÜST TURA YÜKSELECEK

Fenerbahçe U19 takımı, 6 haftalık lig aşamasında A Takım ile aynı fikstürü oynayacak.

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6 hafta sonunda toplanan puanlara göre ilk 22 sıradaki takımlar adını Son 32 Turuna yazdıracak.

Fenerbahçenin gençleri Roma karşısında 2-0ı koruyamadı

SIRADAKİ MAÇ ASTON VILLA İLE

Fenerbahçe U19 takımı, gruptaki ikinci maçında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak.

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#UEFA Gençlik Ligi#Fenerbahçe#Roma

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