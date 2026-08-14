Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 20:16
Trendyol Süper Lig ilk haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları bulunan Ederson ve Mert Günok kadroda yer almazken, sarı-lacivertli ekip listede iki kaleciye yer verdi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: