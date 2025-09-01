Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den değerlendirme! 'İrfan Can Kahveci sahaya en rahat çıkandı'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'FAVORİ KAZANDI'

'Mourinho düşmanı' apoleti almış biriyim. Şampiyonlar Ligi'ne girse bile Mourinho'yu yollayın diyen biriyim. Fenerbahçe, Mourinho olsa da Gençlerbirliği'ni yenerdi. Bu maç, çok kriter değil. Gençlerbirliği iyi değil. Favori kazandı, 3 puanı alması önemliydi.

'İRFAN CAN SAHAYA EN RAHAT ÇIKANDI'

"Mourinho kalsaydı, bugün İrfan Can Kahveci kesin olmazdı. İrfan Can Kahveci, Mourinho gittiği için kafa olarak sahaya en rahat çıkandı. Gol, asist yapmasını beklerdim ama uzun zamandır ilk 11'de oynamıyordu. Bugün tertemiz oynadı, taraftar da onu alkışladı."

'OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNİ ANLAYAMADIM'

"Zeki Murat Göle'ye maç sonunda sormak isteyeceğim bir soru: Devre arası Mourinho seni aradı mı hocam? 3-0 öndeyken defansif olarak bu kadar tedbir alması biraz tuhafıma gitti. Oyuncu değişikliklerini anlayamadım."

'EDERSON TARTIŞILMAZ BİR KALECİ'

"1,5 aydır Galatasaray'la anılıyordu. İki takım için de bir kaleci gerekiyor. Ederson, tartışılmaz bir kaleci. Elleri bir Donnarumma değil mesela ama ayak, Maradona! Eğer Fenerbahçe'ye gelirse büyük transfer olur, tebrik edilir."

'VOLKAN DEMİREL İÇİN HENÜZ ERKEN'

"Aykut Kocaman taraftarın istediği biri ama Ali Koç'la araları iyi değil. Gelmesi zor bence. Daha önceki dönemlerde hiç gündeme gelmedi. Volkan Demirel için henüz erken. Fenerbahçe alabiliyorsa Jürgen Klopp'u alsın. Çalışmak istemiyor bıraktı ama çok iyi iş olur. Sanki İsmail Kartal yeni hoca olacak gibi."

