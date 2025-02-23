Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Premier Lig'den resmi teklif!

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Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi.

Sporx'in haberine göre; Daha önce Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ı kadrosuna katan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk resmi teklifite bulundu.

FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ!

Sarı lacivertliler, İngiliz ekibinin yaptığı bu teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek'in Jose Mourinho ile en az 1 sene daha geçirmesinin ve kendisini iyice geliştirdikten sonra gelecek teklifleri dinleme kararı aldığı öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yusuf Akçiçek'i Bayern Münih'in de düzenli olarak takip ettiği, Alman devinin dışında birçok Avrupa kulübünün de genç futbolcuyu izlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

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JOSE MOURINHO'NUN PRENSİ OLDU

Savunmada yaşanan sakatlıklar sonrasında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.

Jose Mourinho'nun genç prensi, 535 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik skor katkısı da verdi.

19 yaşındaki genç savunmacının Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.