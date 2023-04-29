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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için PSG'nin transfer planı ortaya çıktı!

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#Transfer#Arda Güler#PSG
Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Güler için PSGnin transfer planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 11:28

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için her gün bir AVrupa devinin transfer planı yaptığı ortaya çıkıyor. Dün çıkan Ajax haberinin ardından bugün de PSG'nin 18 yaşındaki milli yıldız için hazırladığı transfer planının haberi çıktı.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor.

DÜN AJAX YAZILMIŞTI

Hollanda basınında dün(cuma) çıkan haberde Ajax'ın Arda Güler'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtilmiş ve genç futbolcuyu ikna turlarının başladığı ifade edilmişti.

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TÜRKİYE'YE GELİP İZLEDİLER

Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada birkaç oyuncuyu tribünlerden izlemişti.

Haberde Arda Güler'in Ajax'a transferi için hevesli olduğu İddia edilirken, kendisinin Avrupa'da birçok kulübün takip ettiğini de biliyor.

PSG'NİN transfer PLANI

Tuttomercato'da bugün çıkan habere göre 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, Fransız devi Paris Saint-Germain'in bu yaz en büyük hedeflerinden biri olacak.

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Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızları kadrosunda bulunduran PSG'nin genç yıldızın transferi için şimdiden temaslara başladığı öne sürüldü.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 35 milyon avro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon avro karşılığında serbest kalır" maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.

SÖZLEŞME BİLMECESİ NE DURUMDA?

Taraftarın endişesi ise futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi. Fakat bu detay, Başkan Ali Koç ile yakın ve iyi ilişkiler içinde olduğu Güler ailesi için sadece formalite.

Yönetim, şubat ayında 18 yaşına giren Arda ile yeni bir anlaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre; görüşmelerde sona gelinmesi bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmayı arzuluyor.

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#Transfer#Arda Güler#PSG

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