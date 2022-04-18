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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler; istedi, aldı, attı ve zirveye çıktı

#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol
Fenerbahçenin genç yıldız adayı Arda Güler; istedi, aldı, attı ve zirveye çıktı
Süleyman Arat

Fenerbahçe formasıyla 45 dakikada bir skora katkı yapan Arda, Avrupa’da en sık aralıkla gol ya da asist üreten futbolcu oldu.

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Türkiye Arda Güler’in sorumluluk alma isteğini ve usta işi penaltısını konuşuyor. Fenerbahçe’nin geleceği olarak görülen yıldız adayı genç oyuncu, bugüne kadar verilen kısa ve uzun tüm şansları çok iyi kullanarak sezonun en çok konuşulan ismi olmayı başardı. 10 maçta sadece 225 dakika süre almasına rağmen 3 gol 1 asistle oynayan 17 yaşındaki Güler, 5 maçta da gole katkı verdi.

İSTEDİ VE SONUNDA KAZANDI

HJK Helsinki maçında Jose Sosa’dan frikiği kullanmak için izin isteyen ancak ‘Daha frikik atacak çok maçların olacak’ yanıtını alan, Atakaş Hatay maçında taraftarın da istemesine rağmen Serdar Dursun’dan penaltı izni alamayan Arda Güler’e, bu kez Enner Valencia ‘Hayır’ diyemedi. Usta işi bir vuruşla Kenan Piric’ı ters köşeye yatıran Arda Güler bu özgüveniyle adından daha çok söz ettirmeye kararlı gözüküyor.

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10 NUMARA OYNAYINCA DAHA ETKİLİ

Süper Lig’de 10 maçta 225 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol 1 asistle oynarken 5 maçta da gole katkı verdi.

3 golünü de 10 numara pozisyonunda oynadığı maçlarda atan Arda Güler, maçın son 22 dakikasından sonra girdiği her maçta yüksek verimle oynaması dikkat çekti.

Avrupa Lig elemelerinde HJK Helsinki maçlarının ikisinde toplam 41 dakika, Konferans Ligi'nde ise Slavia Prag maçlarında forma giyerek 48 dakika oyunda kalmış ve her iki maçta da birer asist yapmıştı.

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17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ise 6 maçın tamamında 90 dakika milli takım formasını terleten Arda Güler, burada da 4 gol 1 asist yaptı.

VURUŞ TEKNİĞİ VE SEVİNCİ AYNI ALEX

Çocukluğunda odasını Alex posterleriyle donatan, Brezilyalı yıldıza büyük hayranlık besleyen Arda Güler’in Göztepe maçında belden yaptığı vuruş ve gol sevinçleri akıllara Alex de Souza’yı getirdi. Yıldız oyuncuya izleyerek büyüyen Arda Güler, onun ayak izlerini takip ederek büyümeyi hedeflediğini her fırsatta belirtiyor.

Fenerbahçenin genç yıldız adayı Arda Güler; istedi, aldı, attı ve zirveye çıktı

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Futbol

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