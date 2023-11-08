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Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için tarihi fırsat! Ludogorets maçı öncesi Yusuf Akçiçek kararı

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Süper Lig
Fenerbahçenin genç oyuncuları için tarihi fırsat Ludogorets maçı öncesi Yusuf Akçiçek kararı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

Konferans Ligi’ndeki Ludogorets maçının kadrosuna altyapıdan 4 futbolcu alınacak. Becao, Serdar Aziz, Djiku, Fred, King ve Mert Hakan’dan sakatlıkları nedeniyle, Samet, Bartuğ ve Mert Müldür’den de UEFA listesine yazılmadıkları için yararlanamayacak olan İsmail Kartal, kadroyu altyapı oyuncularıyla tamamlayacak. As takımın stoperleri olmadığı için 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek’in ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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Fenerbahçe, yarın Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşması için bugün özel uçakla Bulgaristan’a gidecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde adları yer almayan Samet Akaydın, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür maç kadrosunda yer alamayacak. Bu futbolcular İstanbul’da kalarak kendileri için belirlenen tedavi ya da çalışma programını uygulayacak. 8 oyuncudan çeşitli gerekçelerle yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının kadrosuna altyapıdan 4 genç futbolcuyu alacak.

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Ludogorets deplasmanında A takım kadrosunda yer alacak genç oyuncuların mevkileri ve yaşları şöyle: Muhammet Doğukan Demir (Kaleci - 17). Muhammet İmre (Önlibero - 18), Efekan Karayazı (Orta saha - 18), Yusuf Akçiçek (Stoper - 17). Teknik direktör İsmail Kartal’ın, as takımın stoperleri Becao, Djiku, Serdar Aziz’in sakat, Samet’in de UEFA listesinde olmamasından dolayı Ludogorets karşısında bu mevkide Jayden Oosterwolde ile Yusuf Akçiçek’i oynatması bekleniyor. Antrenmanlarda Yusuf’la özel olarak ilgilenen Kartal’ın genç oyuncunun performansından memnun kaldığı ve şu an itibariyle ilk 11’de oynatmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçenin genç oyuncuları için tarihi fırsat Ludogorets maçı öncesi Yusuf Akçiçek kararı

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Süper Lig

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