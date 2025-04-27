Fenerbahçe’nin Gaziantep maçını usta yazarlar değerlendirdi: Nesyri-Dzeko ve Talisca sahadayken mahkum oynadılar, kazandırdı!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Sarı lacivertliler, mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına karşın 2. Yarıda bulduğu gollerle maçı çevirmesini bildi.

Maç sonrası Mourinho yaptığı açıklamada, “Ben tarafların düşüncesi ile düşünemem. Dolayısı ile onların ne hissettiklerin bilmiyorum. Bu almış olduğumuz sonuç umut verecek mi bilmiyorum. Benim için umut her zaman bir sonraki maçtır. Ben bugün oyuncuların oynadığı oyundan ve sahadaki mücadelelerinden memnunum. İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman olduğu gibi risk almamız gerekti. Sahada iyi mücadele eden bir takım vardı ama galibiyetle ayrıldığımız için memnunum. Bugün kontrataktan bir gol yedik. Geçen maçta olduğu gibi. Biz ofansif mantaliteye sahip bir takımız. Dolayısı ile maçlara oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarında da kontratak oluyor. Rakip bugün de böyle yaptı. Top kaybı sonucu arkaya atılan uzun bir top ve harika bir şut ile gol yedik. Dolayısıyla bizim defansif anlamda bunu test edecek bir durumuz olmadı. İrfan’ın hiç kurtardığı top olmadı. Devre arasında orta saha oyuncusu çıkardık ve forvet aldık. İşler iyi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz. Bizim mantalitemiz bu.” İfadesini kullandı.

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USTA İSİMLER FENERBAHÇE’Yİ DEĞERLENDİRDİ

Maç sonrası usta yazarlar Uğur Meleke ve Güntekin Onay köşe yazılarında Fenerbahçe’nin Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

İşte o yazılar…

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE’NİN STABİL DURUMU BU

Dün Gaziantep'te iki teknik adamın taktik savaşı şekilde geçen bir 90 dakika izledik.

Selçuk İnan bu sezon elindeki malzemeye nazaran iyi iş çıkaran hocalardan. Dün muhtemelen Fenerbahçe’nin 3-4-1-2 başlayacağını öngördüğü için o da 3-4- 1-2 formasyonunu tercih etti. Takımına ilk 25-30 dakika güçlü bir hücum pres yaptırdı. Fenerbahçe’nin ana pas istasyonu Fred’i Ogün’le kapadı, bu sayede sarı-lacivertlileri ilk devrede oyun kurarken bir-iki kez de hataya zorladı. Maxim’in golü de zaten Fenerbahçeliler’in çıkarken yaptığı bir kayıpla geldi.

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Selçuk İnan’ın işleyen bir başka planı da sol kanat beki Lungoyi’nin Oğuz’un arkasında boşluklar bulması oldu. İlk 45’in sonunda taktik tahtasına yazdıklarını sahaya daha fazla yansıtan taraf Selçuk İnan gibiydi. Ancak ikinci 45’te tamamen yön değiştirdi rüzgar...

Muhtemelen ilk 45’i izleyip iyi analiz eden Jose Mourinho, 46’da tek müdahale ile değiştirdi oyunu. Sarı kartlı İsmail Yüksek’i çıkardı, İrfan Can’ı Fred’in yanına çekti. İlk devrede Ogün’ün markajında bunalan Fred, etrafındaki pas opsiyonlarının artışıyla fonksiyonelleşti ve şahane bir ikinci 45 dakika oynadı. 8 numaraya gelen İrfan ve 10 numara rolüne kayan Talisca’nın da verimi arttı yeni modelde. Dzeko’nun da devreye girişiyle 25 dakika içinde tabelayı 1-0’dan 3-1’e getirip maçın fişini çekti sarı-lacivertliler.

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ÜÇ MAÇ ARADAN SONRA 3-4-1-2’YE DÖNÜŞ

Dünün tabii ki Fenerbahçe açısından bir başka manşeti, üç maç aradan sonra 3-4-1-2 formasyonuna dönüştü. Mourinho, yılbaşından itibaren 25 resmi müsabaka boyunca 3-4-1-2 oynatmış ve deyim yerindeyse takımının stabil sürümünü bulmuştu. Ancak nedense kendi eliyle bulduğu bu doğrudan Trabzon maçında vazgeçmiş, Trabzon-Sivas-Kayseri müsabakalarında yine inişli çıkışlı Fenerbahçe performansları seyretmiştik.

Dün 3-4-1-2’ye dönüşle, kanat beklerde Oğuz-Kostic’le, yaratıcı Dzeko’nun beslediği Nesyri ile tekrar Fenerbahçe’nin stabil sürümü vardı sahada. Jose Mourinho’nun kalan 5 maçta takımının bu versiyonuyla devam edeceğini zannediyorum ben.

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GÜNTEKİN ONAY: İKİNCİ YARI KARAKTER KOYDULAR

Gaziantep'in orta sahayı kaybetmesi Fenerbahçe'nin maçı çevirmesinde etkendi.

Jose Mourinho, Gaziantep deplasmanında Kayseri maçından 8 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Ayrıca Portekizli teknik adam 3-5-2 formasyonuna da geri dönüş yaptı. Maça iyi başlayan ve golü bulan Gaziantep karşısında ilk yarım saatlik bölümde bocalayan Fenerbahçe’de sadece Dzeko, hücumdaki aksiyonların içindeydi.

Sağ kanattan Oğuz, zaman zaman da İrfan Can Kahveci ile rakip savunmayı zorlayan Fenerbahçe özellikle ilk yarının son bölümünde istediği nitelikli baskıyı kursa da kendine golü getirecek fırsatları yaratamadı.

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GAZİANTEP SKORU KORUMAK İSTEYİNCE...

İkinci yarıda Gaziantep oyunu kendi yarı sahasında kabullenip skoru korumak istedi. Önemli geçiş fırsatları da yakaladı ancak final paslarındaki basit top kayıpları ev sahibi ekibin pozisyon yakalamasını engelledi.

68’de VAR ile gelen penaltının ardından Gaziantep şoku atlatmadan 1 dakika sonra kornerden Dzeko ile üstünlük sayısı ve ardından sahanın en iyi 2 ismi Oğuz ve Fred işbirliği gelen 3’üncü golle 4 dakikada skoru bulan bir Fenerbahçe.

MOURINHO ÇOK ŞANSLI

Mourinho çok şanslı, elinde geniş bir kadro var ve kulübeden sahaya çok önemli oyuncuları sürebiliyor. Gaziantep veya diğer takımlar bunun 10’da 1’i kadar sahip değil. Dün Fenerbahçe, ilk 30 dakikanın ardından dominant bir futbol oynadı. Ancak 4 dakikada gelen 3 golde de şans faktörü yanındaydı. En Nesyri-Dzeko ve Talisca aynı anda sahadayken; Fenerbahçe orta sahayı bu kadar boşaltmışken Gaziantep’in bu kadar mahkum oynaması ve orta sahayı kaybetmesi Fenerbahçe’nin maçı çevirmesinde en önemli etkendi.