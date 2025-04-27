Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçını Fırat Aydınus yazdı: Dzeko’nun 2 pozisyonu da penaltı!

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Süper Lig’in 33. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziate FK’nın konuğu oldu. Sarı lacivertliler maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe’de penaltı itirazları vardı. Sarı lacivertlilerde yönetici Burhan Kızılhan:

“"Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, maçı kazanmamızda büyük etken oldular. Zaten hem Türkiye’de hem Avrupa’daki maçlarda hep yanımızdalar, çok teşekkür ediyorum. Maalesef maça iyi başlayamadık ama sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta da çok önemli derbi maçımız var, kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu akşam Fenerbahçemize sürekli operasyon çekilmiştir. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı, kendi aramızda konuşuyorduk ama artık bu akşam maçın hakeminin yönetimi bu konuyu ayyuka çıkarmıştır. Ne kadar haklı olduğumuzu spor kamuoyunda gözler önüne sermiştir.

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Özellikle ilk penaltıya gelelim, yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama her hangi bir müdahale yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil, tek eliyle değil resmen iki eliyle ceza sahasında son adam itip düşürüyorlar. Hakemlerden yine herhangi bir reaksiyon yok, kırmızı kart olması gerekiyor. Üçüncü penaltıda da dayanamadılar vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltı da verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, fauller rakip takımın lehine verilen kararlar hep beraber bu akşam gördük. Kostic pozisyonu var sarı kart, cezalı duruma düştü. İrfan Can maçın sonunda kendini tutmasa müdahale etse sarı kart görecek yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Bu akşam Fenerbahçemize büyük operasyon çekilmiştir.” İfadesini kullanmıştı.

FIRAT AYDINUS YAZDI: 2 POZİSYON PENALTI!

Hürriyet Spor yazarı ve tecrübeli eski hakem Fırat Aydınus, köşe yazısında pozisyonları değerlendirdi. İşte o yazı…

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Penaltı doğru, Dzeko'nun 2 pozisyonu da penaltıydı!

Direnç Tonusluoğlu iyi değildi VAR hakemi daha kötüydü.

Direnç Tonusluoğlu iyi yönetim sergilemedi. Özellikle faul ve fena hareketlerde, ayrıca disiplin cezaları uygulamasında verdiği ve vermediği kararlarda standartsızlığı vardı. Ama Direnç’ten daha kötü performansa sahip bir VAR hakemi vardı. Kendi liginde geçen yıl 1, bu yıl 3 olmak üzere 4 VAR görevi alan Macar hakem Pillok’un bu kadar önemli bir maça verilmesi birilerinin birileri ile dalga geçtiğinin göstergesi. Major pozisyonlara gelince...

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DK.7 Semih’in Dzeko’nun ayağına basması penaltı olmalıydı.

· DK. 43 Talisca’nın iptal edilen golünde karar doğru.

· DK. 56 Yarı otomatik ofsayt sistemi ile iptal edilen golde teknolojiye güvenmek zorundayız

· DK. 60 Viana’nın 2 elle Dzeko’yu itmesi penaltı. Bariz gol şansı ve Viana’nın topla oynama şansı yok. Kırmızı kart da çıkmalıydı.

· Dk. 64 Penaltı kararı doğru.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)